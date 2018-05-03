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Кто на новенького? События

Советником акима Акмолинской области по вопросам туризма назначен Марат Игали. Родился он в 1974 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Академию государственной службы при президенте РК, Алматинский институт экономики и статистики, Костанайский государственный университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Ранее работал в разных ведомствах страны, в том числе на должности руководителя аппарата акима Актюбинской области, советника министра окружающей среды РК, председателя комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и советника заместителя премьер-министра РК, директора департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК. Перед назначением был заместителем председателя АО “Казконтент”.
Канат Кашкиров назначен новым акимом Железинского района Павлодарской области. В разные годы работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, до этого занимал должности в департаментах индустрии и торговли, предпринимательства и промышленности, а также в управлении благоустройства. Последние два года он возглавлял департамент государственного архитектурно-строительного контроля.
Председателем Шиелийского районного суда Кызылординской области назначен Марат Куздеубаев. Начал трудовую деятельность в 2003 году преподавателем кафедры, заместителем декана юридического факультета по воспитательной работе Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова. В 2008-2012 годы был судьей специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области, с 2012 года до последнего назначения - председателем специализированного административного суда города Жанаозена Мангистауской области.
Новые назначения в судах Южно-Казахстанской области. На должность председателя Аль-Фарабийского районного суда Шымкента назначен Нуркен Жексембиев, в должность председателя Енбекшинского районного суда Шымкента вступил Айдос Султанов. Илияс Тогызбаев стал председателем Казыгуртского районного суда ЮКО, а на должность судьи Тюлькубасского районного суда назначена Халима Кембаева.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 2134 раз Просмотров: 2134 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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