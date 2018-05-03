

Кто на новенького? События Валихан Ахметов, руководитель управления здравоохранения города Алматы, покинул пост в связи с переходом на новую работу. Временно исполнять обязанности руководителя управления здравоохранения поручено заместителю главы ведомства Нуржану Исабекову. Известно, что на этой должности Валихан Ахметов был с января 2016 года.

Данияра Жумашова назначили председателем правления АО “Фонд гарантирования жилищного строительства”. Господин Жумашов сменил на этой должности Даурена Онаева. Известно, что он до последнего назначения работал управляющим директором АО “ИО “Казахстанская ипотечная компания”.

Жана Галиева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике. Ранее этот пост занимал Нурлан Даненов.

Серикбая Трумова избрали депутатом Мангистауского областного маслихата. Напомним, что ранее он занимал пост акима города Актау.

Габидуллу Абдрахимова назначили секретарем партии “Нур Отан”. Прежде господин Абдрахимов занимал пост акима города Шымкента.

Сакен Ахметов вышел из правления Нурбанка. Его полномочия в качестве заместителя председателя правления прекращены 27 октября, сообщает KASE.



Подготовил Алан Байтенов Поделиться: 0

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Просмотрено: 2209 раз Просмотров: 2209 опубликовал: Ruslan 2 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)