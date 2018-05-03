Мадина Меирманова

Мажилисмены одобрили проект уточнения бюджета на 2017-2019 годы. Однако их больше интересовали не нынешние деньги, а ситуация грядущая. Потому как в сегодняшнем дне они находили массу недостатков, вполне резонно опасаясь их лонгации и на будущие годы



Приятная новость для пенсионеров - в будущем году повысят пенсии, солидарную (трудовую) пенсию на восемь процентов. Базовую пенсию, как и другие виды пособий - на шесть процентов. По сути это станет индексацией на уровень инфляции. Но главное, что изменят методику назначения базовой пенсии. Если сегодня базовую пенсионную выплату все получают одинаково независимо от трудового стажа, то с 1 июля 2018 года базовую пенсию станут начислять в зависимости от трудового стажа.

В стаж включают и трудовую деятельность до 1998 года, и после этой даты. “К примеру, человек выходит на пенсию в следующем году, трудовой стаж в солидарной пенсионной системе до 1 января 1998 года составляет 20 лет, и в течение 15 лет он без перерыва перечисляет обязательные пенсионные взносы в накопительный пенсионный фонд. Таким образом, общий совокупный стаж равен 35 годам. В соответствии с методикой при имеющемся стаже 10 лет и менее назначаются 54 процента от прожиточного минимума, - пояснила вице-министр труда Светлана Жакупова. - В абсолютных цифрах следующего года это 15 274 тенге. При превышении стажа 10 лет за каждый год прибавят два процента. Если, как выше в примере, общий трудовой стаж составляет 35 лет, то размер базовых пенсионных выплат составит 100 процентов от прожиточного минимума. Если человек имеет 20 лет стажа, то это плюс 74 процента от прожиточного минимума”.

Прожиточный минимум тоже претерпит изменения. Соотношение продовольственной и непродовольственной корзин изменится 60-40 на 55-45. Как заявляют в Минтруда, это позволит увеличить прожиточный минимум на 16 процентов. (Сегодня, по расчетам экспертов, в Казахстане для жизни должно хватать 24 459 тенге. С нового года этот показатель составит 28 284 тенге.)

Но до пенсии еще надо дожить. И не только гражданам, но и государству.

Причем последнему желательно прекратить практику “кормежки коррупционеров”. Народный коммунист из мажилиса Айкын Конуров считает, что пора сократить госфинансирование нацкомпании “КазАвтоЖол”, потому что в 2017 году она практически погрязла в коррупционных скандалах: взятки, растраты, хищения на миллиарды тенге”. “Возникает вопрос - зачем мы выделяем из бюджета 50 миллиардов тенге? Может, пора пересмотреть условия договора?” - спросил депутат. Напомнив, что доходы этой компании, согласно финансовой отчетности, в прошлом году составили 187 миллиардов тенге.

Но глава Мининвестиций и развития Женис Касымбек категорически против отмены дотирования. “Эти 50 миллиардов тенге мы направляем в “КазАвтоЖол” не для содержания и каких-то других функций. Это софинансирование по займам, которые мы привлекаем на реконструкцию дорог республиканского значения”, - заявил он. И добавил, что “КазАвтоЖол” “не генерирует доходы и не имеет дополнительных источников”. Видимо, 187 миллиардов - это переплата государства на строительство дорог этой компанией.

Впрочем, судя по словам Касымбека, государство “КазАвтоЖол” весьма довольно, потому как по качеству дорог “в последние годы мы не имеем серьезных нареканий”. “Могу заверить вас, что качество дорог на достаточно высоком уровне”, - заявил он, дипломатично опустив коррупционные вопросы.

Кстати, другой депутат от коммунистов - Владислав Косарев - тоже удивлен скромным умалчиванием Кабмином вопросов коррупции. “На прошлом обсуждении бюджета мы назвали несколько эпизодов того, как расхищают бюджетные средства. При принципиальной позиции правительства кто-то из аппарата хотя бы должен был подойти к выступавшему и сказать: где, сколько, кто похитил? Я ждал, что так и будет, но, к моему сожалению и удивлению, никто с таким вопросом не подошел”, - сообщил депутат.

Впрочем, вопросы задавать - это не отчитываться. Например, об успешном выполнении программы по импортозамещению. Тот же Косарев заметил, что у нас власти не хотят или не могут стимулировать собственный бизнес к производству.

“Нельзя так работать! - с революционным воодушевлением сказал он. - Я обратил внимание, что на базарах у нас сейчас метелки импортные. Обратите внимание - метелка. Мы что, уже веник не можем у себя в стране сделать?”

Хотя трудовых ресурсов для производства веников в стране хоть отбавляй - в стране более двух миллионов самозанятых.



Астана