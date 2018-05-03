Александр Мироглов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон “О ратификации Договора о торговле оружием”. Учитывая то, что наша страна никогда не являлась значимым экспортером оружия, это скорее очередной шаг к тому, чтобы показать наш доброжелательный настрой на пути к миру



- На сегодня участниками договора являются около ста государств мира. Сфера его применения включает в себя категории обычных вооружений, такие, как стрелковое оружие, боевые танки, а также воздушные и морские суда. Договор предусматривает создание и использование каждым государством-участником национальных систем контроля, включая контрольные списки, которые предоставляются в секретариат.

Договором устанавливается прямой запрет на передачу вооружений в случае, если такая передача станет нарушением мер безопасности, принятых Советом Безопасности ООН, нарушением международных обязательств государства по международным соглашениям, если эти вооружения или средства можно использовать для совершения актов геноцида, преступлений против человечества, серьезных нарушений Женевской конвенции, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц, - сказал заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, представляя законопроект в мажилисе 13 сентября.

За этими мудреными формулировками кроются вполне простые вещи. Согласно правилам, принятым Советом Безопасности ООН, каждое государство, которое может себе позволить продавать оружие, пусть и считающееся устаревшим, обязано об этом отчитаться.

- Для реализации договора каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, включая национальный контрольный список, а также назначает национальный контактный центр для обмена информацией. Государства-участники договора ведут национальный учет выдачи разрешений на осуществление экспорта или фактических операций по экспорту обычных вооружений и ежегодно представляют доклад за предыдущий год, содержащий информацию о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений. Также оговариваются случаи запретов на передачу обычных вооружений, боеприпасов и средств поражений, частей и компонентов, - сообщил Талгат Мухтаров.

Он подчеркнул, что ратификация документа способствует усилению контроля за международной торговлей обычными вооружениями, а также пресечению их незаконного перенаправления, транзита и нелегального оборота.

Тем не менее до ратификации соглашения и подписания президентом Закона “О ратификации Договора о торговле оружием” депутаты мажилиса задавались рядом вопросов, касающихся соблюдения правил, принятых большИм количеством стран.

- Насколько известно, в Секретариате ООН по контролю за международным оборотом оружия работают всего три человека, включая его руководителя. Как они смогут полноценно отслеживать все потоки вооружений этих стран? Но даже если у них получится, то как они перепроверят, правдивые документы им подала страна или нет. Ведь написать можно что угодно, а на самом деле заниматься незаконной торговлей оружием. “Исламское государство” (запрещено в Казахстане) постоянно получает разные виды вооружения и военной техники, но ни одно государство мира не признается, что снабжает эту группировку своим оружием, - говорит депутат сената парламента Талгат Мусабаев.

Однако вице-министр обороны отметил одну важную деталь. В Казахстане больше импорта оружия, чем экспорта.

- Другие государства - основные производители и экспортеры - тоже известны. Например, если в нашей армии основной компонент преобладает - это сухопутные войска, то мы покупаем соответствующие вооружения. Возникают сомнения, когда пустынные страны закупают морское или подводное оружие. Когда закупают неподходящее вооружение. Тогда это вызывает подозрение и трех человек, чтобы в течение года проанализировать все страны договора,- считает Талгат Мухтаров.

Вице-министр обороны также пояснил, что ратификация договора о торговле оружием как раз и предназначена для того, чтобы избегать ситуаций со снабжением запрещенных террористических организаций оружием: любую подозрительную сделку отследят, и на страну, оказавшуюся в цепочке поставок незаконных вооружений, могут наложить экономические санкции.