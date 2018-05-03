Алексей Мальченко

Если не принять меры, то сахар для казахстанцев может стать роскошью

Сахар входит в тройку стратегически важных сельскохозяйственных ресурсов в любом государстве, поскольку на этом продукте завязаны не только пищевая, но и химическая промышленность. Одной из главных тем минувшей недели стала конференция, на которой озвучили отнюдь не сладкие перспективы того, как дальше может развиваться казахстанское “сахарное дело”



Невыгодное

предложение

Одной из основ Таможенного союза (ТС) является создание единого экономического пространства с максимально упрощенными взаимовыгодными условиями торгового сотрудничества. И здесь ключевые слова “взаимная” и “выгода”, которые, как оказалось, каждый партнер толкует по-своему. Например, некоторым представителям российской стороны не нравится то, что Казахстан закупает сахар, в том числе вне стран ТС, и даже больше - они обвиняют казахстанских предпринимателей в подрыве российской экономики. В чем подвох, действительно ли наша страна способна менять “погоду” российского рынка и о какой на самом деле выгоде идет речь?

Как рассказали представители отечественной кондитерской отрасли и производители безалкогольных напитков на прошедшей в Алматы конференции, российские и белорусские олигополии лоббируют ограничение импорта сахара в страны ТС. То есть оборот должен осуществляться лишь внутри дружественных стран. Но такая перспектива выгодна отнюдь не всем членам ТС.

Дело в том, что в отличие от России и Белоруссии в Казахстане сейчас нет достаточного объема отечественного сырья для того, чтобы насыщать даже собственный рынок сахаром. Поэтому для казахстанских производителей при импорте сахара действуют инвестиционные преференции, которые позволяют беспошлинно завозить этот продукт и его сырец для дальнейшей переработки. То есть Казахстан закупается не только в странах ТС, но и за его пределами, выбирая лучшее соотношение цена/качество. Однако наших соседей такой ход событий не устраивает, и, по имеющейся информации, российские делегаты намеревались выступить на заседании глав правительств стран ТС с инициативой ввода налога на сахар, закупаемый вне ТС.

“В нашей отрасли принятие подобных мер приведет к росту цен по одному из двух сценариев, - рассказывает в ходе конференции президент объединения юридических лиц “Ассоциация кондитеров Казахстана” Алихан Талгатбек. - Если мы продолжим импортировать сахар не из ТС, то к его цене добавится таможенная пошлина в размере от 30 до 40 процентов, что приведет примерно к такому же росту цен на готовую продукцию. Если же мы закупим сахар только в ТС, то будем зависеть от ценообразования российско-белорусской сахарной олигополии и поставим себя в нестабильные условия работы”.

Оба сценария для казахстанцев не предвещают ничего хорошего, и вот почему. Со слов специалистов, летом этого года в России из-за логистической “осечки”, вызванной дефицитом подвижных составов, паромов и прочего транспорта, цена российского сахара за одну неделю выросла на 50 тенге, что составляет свыше 30 процентов. Но Казахстан этого скачка не ощутил лишь потому, что в неблагоприятный период для РФ наши предприятия закупали сахар за пределами ТС. Именно эта возможность позволила казахстанским предпринимателям удержать стабильность цен на внутреннем рынке. Фактически лето 2017 года отчетливо продемонстрировало неспособность российских производителей обеспечить сахаром казахстанские предприятия, мало того, показало существенные ценовые риски на основное сырье.



Биржевой баланс

Россияне сами создали дефицит, который в дальнейшем перешел в профицит, и часть вины они пытаются переложить на Казахстан. Дипломаты мотивируют это тем, что якобы казахстанские переработчики кондитерских изделий, изготавливая дешевую продукцию, подрывают маржинальность российской сахарной и кондитерской отраслей.

Что любопытно, при этом никаких официальных претензий со стороны ассоциации кондитеров России в адрес казахстанской ассоциации не было.

И все же еще в сентябре министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Казахстан и Беларусь давят на российский рынок, беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России.

“С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тысяч тонн), которые мы должны вывезти. С другой - недобросовестная политика партнеров, Беларуси и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран, и это давит на него. С начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое (с 44 до 26 рублей), а также это подрывает экономику сахарного комплекса, продовольственную безопасность”, - отметил Ткачев.

Во время алматинской конференции исполнительный директор Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева прокомментировала этот тезис российского политика: “На наш взгляд, здесь справедлива только первая часть заявления. То есть основная причина создавшейся проблемы - это перепроизводство сахара в России. Мы считаем, что несправедливо проблемы российского сахарного комплекса перекладывать на плечи казахстанских специалистов. Что касается так называемого “подрыва”, то доля казахстанского импорта составляет менее одного процента по сравнению с объемом производства сахара в РФ, поэтому наш продукт не может оказывать какого-либо влияния на цену и, следовательно, продовольственную безопасность”.

Вот и получается, что все эти закулисные игры, в которых Казахстану пытаются навязать “новые правила”, в основе своей имеют одну цель - создать РФ новый рынок сбыта.

К слову о “добросовестной игре”, российские предприниматели еще в 2015 году, когда рубль сильно просел, практически обрушили казахстанский рынок кондитерских изделий. И сегодня цифры показывают, что россияне крепко зацепились за наши товарные полки и не собираются их покидать. Если рассмотреть казахстанский рынок в целом, то доля отечественной продукции занимает всего 50 процентов, вторая половина - импорт. Причем 80 процентов этого импорта составляют кондитерские изделия, поставляемые из РФ.

Другими словами, если предложение примут, то Казахстан станет зависимым от цен, диктуемых олигополией, что неминуемо приведет к увеличению стоимости всех групп товаров, так или иначе завязанных на сахаре, что в конечном итоге может значительно потеснить отечественное производство.

Несмотря на все эти обстоятельства, казахстанская сторона готова принять нововведение, но для этого отраслевые ассоциации РК предлагают создать институты для определения объективной рыночной цены на сахар - сырьевую биржу (по примеру Лондонской), на которой формируется баланс цены за счет спроса и предложения.

Бразильский

пируэт

На первый взгляд ситуация действительно выглядит так, как будто бы казахстанский сахарный рынок находится под жестким прессингом партнеров. Но, возможно, в этой ситуации есть и “второе дно”... Дешевый тростниковый импорт давит на всю казахстанскую сахарную промышленность свекловичного сахара. Из-за преференций себестоимость именно казахстанского сахара оказывается выше продукта, произведенного из импортного сырья, и пока это, если хотите, тростниковое лобби работает, поднять казахстанский рынок не удастся.

Сейчас в Казахстане действуют три крупных сахарных завода мощностью: по переработке сахарной свеклы - 634 тысячи тонн в год, по переработке тростникового сахара-сырца - 366 тысяч тонн в год.

По статданным, в 2016 году сахарными заводами произведено 457,2 тысячи тонн (из них свекловичного сахара всего 36,3 тысячи тонн). При этом внутреннее потребление сахара оценивается на уровне 556,6 тысячи тонн, то есть для того, чтобы закрыть внутренние потребности, пришлось импортировать, то есть докупать, готовую продукцию, объем которой в 2016 году составил 104,1 тысячи тонн. Основной импорт пришелся на пять стран: Россия - 24,4 тысячи тон, Украина - 21,7, Азербайджан - 17,3, Польша - 13,9, Чешская Республика - 10,3 тысячи тонн.

Не совсем понятно, почему при такой мощности заводов Казахстану все равно приходится обращаться к импорту. Ответ можно найти в этих же цифрах, если обратить внимание на распределение объемов используемого сырья для производства сахара: львиная доля получена из тростника (!), который, как известно, в нашей климатической зоне не произрастает. 349,9 тысячи тонн сахара-сырца из одной только Бразилии поступило в 2016 году на казахстанские перерабатывающие заводы. Зачем столько бразильского импорта, если в Казахстане можно выращивать свою свеклу? Об этом мы расскажем чуть позже.

К слову, доля отечественного производства свекловичного сахара во внутреннем потреблении есть, правда, она составляет, по разным данным, от трех до семи процентов. Все остальное - это либо прямой импорт, либо переработка импортируемого, по большей части, тростникового сырья. Неужели выгоднее работать с тростниковым сахаром, который, судя по ценникам на казахстанских полках, в два-три раза дороже обычного, или здесь есть подвох? Как оказалось, есть!

Не многие знают и даже заблуждаются, считая, что тростниковый сахар лучше или выше классом сахара, произведенного из свеклы. Как тростниковый, так и свекольный сахар, прошедший максимальную очистку от примесей (рафинацию), имеет чисто белый цвет, абсолютно одинаковый вкус и состав. То есть они совершенно не отличаются один от другого. Определить, что за сырье послужило основой для конкретного продукта, можно только в специальной лаборатории, да и то вероятность успеха будет не слишком высокой, ведь оба вида сахара на 99,9 процента состоят из вещества под названием сахароза - в просторечии обычный сахар.

Что касается коричневого тростникового сахара, который, как правило, на порядок дороже обычного, то его цена попросту раздута маркетологами. С технологической точки зрения это все тот же самый продукт, только не прошедший рафинацию. Буроватая окраска тростникового сахара объясняется примесью мелассы - черной сиропообразной патоки в ней, и содержится целый комплекс микроэлементов, таких как кальций, железо, фосфор и т.д. Полезнее или вреднее этот сахар - тема отдельная, но по сравнению с белым сахаром его производство не требует дополнительных затрат, следовательно, и себестоимость такого продукта должна быть ниже.

Объемы растут,

но не те

Нужна ли Казахстану текущая зависимость от цены на “тростник”, которая также не отличается особой стабильностью? Между тем и от этих факторов можно было уберечь потребителей, если бы не одно “но”.

Если в 1992 году площадь казахстанских свекольных плантаций занимала 85,1 тысячи гектаров, то в 2016-м - всего 12,6 тысячи гектаров. И это еще не самый худший показатель. К сведению, в 2014 году эта планка опустилась до 1,2 тысячи гектаров. Такой спад вызван тем, что корнеплод негде реализовывать.

Государство еще с 2015 года начало программу прямого субсидирования затрат переработчиков на закупку сахарной свеклы, что подстегнуло многих фермеров. Собственно говоря, отсюда и хорошие показатели урожая 2016 года. Но уже в начале 2017-го ожидаемого увеличения посевных площадей не случилось, поскольку крестьяне столкнулись с проблемой реализации выращенного товара. Это произошло за счет того, что импортный товар оказался дешевле местного. Оно и понятно, ведь тут действует льготный режим на ввоз того же сахарного сырца. Как уже говорилось ранее, Казахстан получил “зеленый свет” на беспошлинный ввоз, и сделано это было как раз для того, чтобы оживить умирающие заводы. Однако вместо этого мы видим лишь ежегодное увеличение объемов импортного тростника, что говорит об одном: все внимание сфокусировано на получении быстрой прибыли, а не на перспективном развитии.

Эти послабления сдерживают развитие отечественного производства и продолжат оказывать негативное влияние до тех пор, пока цена на свекловичный сырец не станет конкурентоспособной. Льготный режим не бесконечен, и даже если россияне не добьются его досрочной отмены, то его действие закончится уже в 2019 году. Понятно, что с этого момента казахстанским производителям сахара придется несладко. По сути, импортное сырье для них подорожает на 30, а то и 50 процентов.

Ближайшее время покажет, как станет развиваться этот “сладкий спор”, но уже сейчас становится очевидным тот факт, что если Казахстан не нарастит объемы производства действительно своего, а не импортируемого сахара, то он так и просидит на игле зависимости. И тогда, по большому счету, неважно, кто станет диктовать условия - Лондонская биржа или чья-то олигополия, ведь в конечном итоге переплачивают не толстосумы, построившие сахарный бизнес, а конечные потребители.



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