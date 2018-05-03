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Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля назначен Рахмет Бектаев. С декабря 2016 года господин Бектаев занимал должность заместителя руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.
Председатель комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер представил нового начальника департамента по ЧС Павлодарской области полковника Абая Темирбаева, с февраля 2015 года занимавшего должность заместителя. Абай Аскарович с 2001 по 2013 год занимал руководящие должности в областном управлении по чрезвычайным ситуациям, департамента по ЧС Павлодарской области. В феврале 2013 года его назначили на должность заместителя начальника департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 2278 раз Просмотров: 2278 опубликовал: Ruslan 3 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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