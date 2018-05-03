Алла Иванилова

Несмотря на упорную борьбу и продвижение отечественных лекарственных средств на рынок, статистика говорит о том, что казахстанцы стали на треть больше потреблять импортных “пилюль” В этом году фармацевтической сфере уделяли много внимания. В феврале в ходе расширенного заседания правительства Нурсултан Назарбаев подверг критике деятельность “СК-Фармация”. Позже экс-руководитель организации Нуржан Алибаев подал в отставку. Однако от смены слагаемых сумма не изменилась. Уже при новом руководстве разгорелся новый скандал. Антикоррупционное ведомство обнародовало преступную схему, которую использовали единый дистрибьютор лекарств “СК-Фармация” и крупные фармацевтические компании для хищений миллиардов из бюджета.

Вместо того, чтобы экономить бюджетные средства, а ведь именно для этого создавали структуру, закуп проводили по завышенной стоимости. Производители лекарств или их официальные представители в Казахстане изначально заявляли заведомо завышенные цены. Для заключения договоров по максимальной цене фармкомпании вступали в сговор, создавая мнимую конкуренцию между собой. Включаясь в тендер единого дистрибьютора, они заранее распределяли, кто и какие препараты станет поставлять.

В последующем победитель в ходе конкурса снижал свое ценовое предложение на несколько тиынов, а его конкуренты вместо добросовестной борьбы за победу демонстрировали взаимное молчание. Тем самым все участники картеля обеспечили себе гарантированный выигрыш по заведомо завышенным ценам.

В качестве примера закуп, совершенный “СК-Фармацией” в 2016 году.

Препарат от болезни крови стоил 105 тысяч тенге. В тендере участвовали три компании, однако победила “КазСибФармация”, предоставив скидку в 22 тиына.

Закуп препарата “Октагам” обошелся бюджету в 2015 году в 253 тысячи тенге за единицу, при этом его реальная стоимость - 78 тысяч тенге. При полном закупе этого препарата в количестве 2820 ампул государство потратило 715 миллионов тенге при фактической стоимости 220 миллионов тенге.

Антикоррупционное ведомство установило, что только компания “КазСибФармация” в 2015 году за счет поставки трех препаратов “Октагам”, “Кеавит”, “Рекомбинат” на сумму 4 миллиарда тенге похитила из бюджета 1,5 миллиарда тенге. При этом ранее озвучивались цифры, что монополистический доход деятельности “СК-Фармация” в период с 2010 по 2016 год составил более 26 миллиардов тенге.

Сейчас идут разбирательства, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности причастных к незаконной деятельности на фармацевтическом рынке. А заодно выясняют, насколько эта схема повлияла на повышение стоимости медикаментов в Казахстане.

Но пока отечественную фармацевтическую сферу сотрясают скандалы, импортные лекарства все больше “прописываются” на казахстанском рынке.

Согласно исследованию портала finprom.kz казахстанцы на треть стали больше потреблять зарубежных лекарств. Их импорт в страну в январе-августе вырос на 33 процента (завезли 16,6 тысячи тонн). Таким образом, превысив объем не только 2016-го, но и 2015 года.

В денежном эквиваленте прирост суммы ввоза лекарств был менее значительным, по сравнению с уровнем годом ранее стоимость импорта выросла на 21,2 процента - до 524,2 миллиона долларов.

“Таким образом, процесс сокращения импорта на казахстанском фармацевтическом рынке, фиксировавшийся с 2014 года, в этом году приостановился”, - констатируют аналитики.

Лидерами на рынке импорта медикаментов в Казахстан по-прежнему являются препараты немецкого производства. Также резко в этом году увеличился завоз лекарств из России и Нидерландов. И это при том, что согласно статистическим данным за семь месяцев текущего года отечественные предприятия фармпромышленности произвели продукции в физическом выражении на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Однако казахстанская фармацевтическая промышленность лишь на треть обеспечивает страну лекарствами.

Спрос на импортные и порой недешевые лекарства говорит о том, что казахстанцам не хватает качественных и доступных медикаментов. Отечественные заводы пока не в состоянии обеспечить ими страну. Порой в аптеке даже простейшие препараты, которые могут приготовить в любом рецептурном отделе, из Европы по завышенным ценам. В чем же проблема? Расширить ассортимент лекарств казахстанским фармацевтическим предприятиям мешает ряд факторов - отсутствие гарантированного сбыта для отечественной продукции, нехватка оборотных средств не позволяет модернизировать предприятия. Отечественные предприятия больше ориентированы на выпуск дженериковых препаратов - заменителей оригинальной продукции. На собственные разработки приходится всего 15 процентов. Это трудоемкий и затратный процесс, на который уходят 10-15 лет и сотни миллионов долларов. Да и конкурировать с фармацевтическими гигантами невозможно. Поэтому наладить производство дженериков проще и быстрее, и стоимость их в несколько раз дешевле оригиналов.

Фармацевтическая промышленность Казахстана также сильно зависит от импорта сырья (субстанций), оборудования и даже упаковочных материалов. Индия и Китай производят 80 процентов всех субстанций в мире. При этом казахстанские горы и степи - кладезь лечебных трав. Мы экспортируем сырье для лекарств за рубеж, получая готовые пилюли из него, но по астрономическим ценам.



Астана