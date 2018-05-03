Айгуль Жилкишина

В Казахстан приехал Ротшильд. Барон встретился с главой государства Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым, а также руководством Национального банка Казахстана. Господин Ротшильд встретился в Алматы с руководством Каспийского университета, где ему присвоили звание почетного профессора



В столице Казахстана барон де Ротшильд обсудил вопросы привлечения инвестиций и двустороннего сотрудничества. Президент Назарбаев сказал: “Компания “Ротшильд” является одним из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. У вас большой опыт работы с частными капиталовложениями. Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный банк Казахстана”.

Отметим, что Rothschild & Co является независимой международной финансово-консультационной фирмой с двухсотлетней историей, принадлежащей семье Ротшильдов. Фирма имеет четыре подразделения: глобальное финансовое консультирование, прямые инвестиции в акционерный капитал, управление активами состоятельных клиентов и управление активами институциональных инвесторов. Династия Ротшильдов является одной из крупнейших династий банкиров и общественных деятелей Европы и мира, история которой восходит к концу XVIII века. В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул, и представители этой семьи стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства. Британскую ветвь династии приняли при дворе королевы Виктории. Состояние династии Ротшильдов, начиная с XIX века, считается самым крупным в мире.

Специалисты “Ротшильда” по сделкам с акционерным капиталом присутствуют в отделениях компании в Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке, Гонконге и Сиднее. На территории СНГ “Ротшильд” присутствует с 1994 года в России, а с 2006 года - и в Казахстане.

Своим первым визитом в нашу страну господин барон остался доволен: “Казахстан имеет уникальное географическое положение, являясь мостом между Азией и Европой. Меня впечатляет ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики”.

Будучи успешным виноделом, Эрик Ротшильд отметил, что агробизнес в Казахстане достаточно развит. В Алматы барон посетил винодельческие хозяйства, фонд по сохранению яблок Сиверса, а также офис Нурбанка.

Представители династии Ротшильдов известны также как меценаты в области искусства и образования. С 1873 по 2006 год представители этой династии меценатов подарили около 20 тысяч произведений искусства (картины, рукописи, книги, археологические памятники) более чем 200 французским институтам - в их числе Лувр и Национальная библиотека Франции. Выступая перед студентами Каспийского университета, барон Эрик подчеркнул, насколько важно уделять внимание равноправию при обучении в университете. “Талантливым молодым людям всегда нужно предоставлять шанс на получение высшего образования, особенно тем, кто вырос в скромных социальных условиях, а также в маленьких городах и деревнях”, - отметил меценат.

Каспийский университет уже вручает отличившимся студентам стипендии Первого Президента, Папы Римского Иоанна Павла II. А вчера учредили новую стипендию - имени барона Эрика де Ротшильда - и торжественно вручили шести студенткам.

Еще один широкий жест сделал известнейший банкир: деканы школ Каспийского университета, проректор Азат Куатбаев, а также ректор Жолдасбек Нусенов получили купюры достоинством в два доллара, подписанные лично бароном Ротшильдом. Напомним, 10 августа 1966 года Центральный банк США прекратил выпуск банкнот номиналом два доллара. Через 10 лет, в 1976 году, в честь двухсотлетия США выпустили еще одну ограниченную партию этих купюр - именно выпуск этого года считается коллекционным. Для коллекционеров эта купюра представляет большой интерес, так как встретить двухдолларовую банкноту этого года в обращении можно действительно очень редко. Считается, что она приносит счастье и удачу.



Фото Талгата Галимова