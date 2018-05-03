Мадина Меирманова

Как и предсказывали в правительстве месяц тому назад, инфляция в стране начала стремительный рост, наверстывая упущенное за первые три квартала. Так, если с января по сентябрь инфляция набрала 4,2 процента роста, то только за октябрь скакнула на 1,2 процента. Власти, как обещали, намерены дотянуть ее до 7,5 процента



Надо сказать, что свои инфляционные ожидания в правительстве озвучили еще в начале октября. Несмотря на столь низкий показатель по итогам 9 месяцев, из уст финансово-экономического блока Кабмина прозвучал странный прогноз: инфляция по итогам года составит около 6,9-7,5 процента. То есть уже тогда ожидалось, что за последний квартал года цены должны подскочить как минимум на 2,5 процента.

За счет чего?

В конце октября глава Нацбанка Данияр Акишев сослался на сезонный фактор. “Инфляция с января по сентябрь текущего года составила 4,2 процента, инфляция в годовом выражении составила 7,1 процента. Однако в октябре Нацбанк видит риск роста инфляции за счет ГСМ, овощей и фруктов”, - заявил он. Добавив, что по году инфляция сохранится в заявленном коридоре 6-8 процентов. Интересно, что ожидания по росту инфляции появились задолго до того, как начали дорожать (да еще весьма существенными темпами) овощи и фрукты. В середине октября картофель подскочил в цене почти на 20 процентов, огурцы за месяц набрали дополнительных 27 процентов в стоимости, а помидоры - 19 процентов. Одной из причин называют обострение казахстанско-кыргызских пограничных отношений. Однако объемы поставок овощей-фруктов из Кыргызстана на территорию нашей страны незначительные. А значит, они не могли повлиять столь существенно на рост стоимости. Но это тем не менее прогнозировалось.

А вот рост цен на ГСМ был предсказуем и уже начался в сентябре, когда составлялись краткосрочные прогнозы-ожидания по инфляции. И уже тогда стало понятно, что всплеск стоимости бензино-литра, “спровоцированный” закрытием на ремонт НПЗ, это продолжение общей тенденции выравнивания стоимости с российским бензиновым рынком. Правда, еще в сентябре глава Минэнерго Канат Бозумбаев говорил, что причин для роста цен на ГСМ нет, и что уже в октябре все заводы заработают. Но теперь он поменял и точку зрения, и оценку ситуации. Канат Бозумбаев

“В 18-й раз скажу. В конце ноября мы ожидаем коррекцию цены, - сдвинул он уже на месяц сроки выравнивания цены. - Потому что завезено, отправлено на сегодня около 95 тысяч тонн российского бензина в Казахстан. Он дорогой. Его должны продать. Постепенно его доля будет уменьшаться, в ноябре мы предполагаем, что она снизится до 25-30 процентов. Механическая модернизация Павлодарского НПЗ завершена. Я думаю, какие-то мелочи они добьют”.

Но эти мелочи, как выяснилось, могут стать причиной увольнения топ-менеджеров “КазМунайГаза”.

На рабочем совещании, которое провел в среду глава Минэнерго, констатировали отставание по срокам завершения модернизации ПНХЗ и запуска установок завода для производства высокооктановых бензинов и дизеля.

Изначально планировалось завершить модернизацию ПНХЗ 26 октября, Атырауского нефтеперерабатывающего завода - 16 сентября. “Однако, - как говорится в сообщении министерства, - “КазМунайГаз” перенес сроки на первую половину декабря”.

Бозумбаев приказал запустить установки производства высокооктанового бензина в срок до 8 ноября и установки производства дизельного топлива “в кратчайшие сроки”. В противном случае, пригрозил он, будут уволены и.о. топ-менеджеры “КМГ”.

Но даже если установки и будут запущены на следующей неделе, для насыщения рынка потребуется немало времени. И, судя по всему, он (рынок) сможет ощутить влияние модернизации как раз к декабрю. А там уже начнется предновогоднее “праздничное” повышение цен на все. Так, глядишь, правительство и дотянет инфляцию за январь-декабрь 2017 года до запланированных 7,5 процента.