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Генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке “ЭКСПО-2020 Дубай” назначили Аллена Чайжунусова. Назначение произведено постановлением правительства Казахстана.
Аллен Чайжунусов также является директором департамента продвижения и туризма акционерного общества “Национальная компания “Астана ЭКСПО-2017”.
Родился 25 августа 1981 года. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности “юрист-международник”. В 2011 году окончил Казахскую финансово-экономическую академию по специальности “экономист”.
С 2006 по 2008 год - заведующий секретариатом центрального аппарата народно-демократической партии “Нур Отан”.
С 2010 по 2012 год - управляющий директор ТОО “Самрук-Казына Контракт”.
С 2010 по 2013 год - исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан.
С 2013 по 2014 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.
С 2014 по 2015 год - первый вице-президент Федерации футбола Казахстана.
С 2015 года - управляющий директор - директор департамента маркетинга и продвижения АО “НК “Астана ЭКСПО-2017”.

 

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 2210 раз Просмотров: 2210 опубликовал: Ruslan 7 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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