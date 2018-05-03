Генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке “ЭКСПО-2020 Дубай” назначили Аллена Чайжунусова. Назначение произведено постановлением правительства Казахстана.

Аллен Чайжунусов также является директором департамента продвижения и туризма акционерного общества “Национальная компания “Астана ЭКСПО-2017”.

Родился 25 августа 1981 года. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности “юрист-международник”. В 2011 году окончил Казахскую финансово-экономическую академию по специальности “экономист”.

С 2006 по 2008 год - заведующий секретариатом центрального аппарата народно-демократической партии “Нур Отан”.

С 2010 по 2012 год - управляющий директор ТОО “Самрук-Казына Контракт”.

С 2010 по 2013 год - исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

С 2014 по 2015 год - первый вице-президент Федерации футбола Казахстана.

С 2015 года - управляющий директор - директор департамента маркетинга и продвижения АО “НК “Астана ЭКСПО-2017”. Подготовил Константин Маскаев