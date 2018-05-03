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Назад в колхозы? События

Ольга Шишанова
Казахстан все больше становится импортозависим от поставок мяса и мясных продуктов. Это подтверждают ценники в супермаркетах и на рынках, которые противоречат данным о росте производства продуктов животноводства в стране

Если обратиться к статистическим данным, которые выдает МНЭ РК, то за предыдущие девять месяцев объем продукции животноводства в Казахстане вырос почти на 3,5 процента по сравнению с прошлым годом за этот же период. Даже за один месяц показатели показывают рост - в прошлом сентябре мяса реализовали почти на восемь тысяч тонн меньше, чем в сентябре 2017 года.
Однако согласно выводам некоторых отечественных независимых экспертов, на самом деле производство мяса и мясных продуктов в республике не поспевает за увеличением спроса, а значит, чтобы его удовлетворить, приходится увеличивать импорт, в то время как экспорт по-прежнему находится на довольно низком уровне.
Однако Минсельхоз страны, похоже, не имеет представления о том, что происходит в республике с потреблением мяса населением, с недостаточным количеством собственного производства, с ростом цен на рынках и в магазинах на мясную продукцию. И показательные рейды по торговым точкам исправлению ситуации пока не способствуют.
Самое любопытное, оказывается, цены на мясную продукцию в республике растут не только в геометрической прогрессии, но и быстрее всех по сравнению с другими странами ЕАЭС.
Так, по данным одного из агентств, только за первые шесть месяцев 2017 года мясо в торговых точках республики выросло в цене примерно на шесть процентов, тогда как в России - на 0,1 процента, в Армении - на 3,7 процента, и даже в Киргизии эта цифра не превысила 3,2 процента. А вот что касается Беларуси, то там мясо в течение полугода подешевело на два процента. И такая ситуация, оказывается, сохраняется на рынке стран ЕАЭС второй год подряд.
Лидером по росту цен, как и следовало ожидать, является столица Казахстана, где расценки на один килограмм говядины зафиксированы на 17,2 процента выше, чем в среднем по стране.
Возникает вопрос - о чем думают чиновники Минсельхоза, отвечающие за отрасль животноводства, если Казахстан по-прежнему славится обширными пастбищами, а из республиканского бюджета ежегодно выделяются огромные средства на финансирование отрасли? Может, действительно, проблема в слишком низком темпе роста производства продуктов животноводства, которых, если верить той же статистике, за шесть месяцев произвели на 22 тысячи тонн больше, чем в прошлом году за это же время, тогда как рост потребления составил 32 тысячи тонн.
Отсюда - рост импорта. В прошлом году эта цифра была на уровне 96 тысяч тонн за первое полугодие, в январе - августе 2017 года составила 116 тысяч тонн.
Причем вопреки договоренностям из стран ЕАЭС импорт в Казахстан снизили, зато он вырос из США - с 52 тысяч тонн до 72 тысяч. Между тем в этой стране зафиксировали вирус гриппа птицы подтипа H5N8 и губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота. Почему в таком случае в Казахстан увеличили поставки мясной продукции из этой страны, и где действительная гарантия, что импортное мясо не оказалось зараженным?
В то же время нельзя сказать, что для того, чтобы выправить критическую ситуацию в животноводстве, что выявили еще шесть лет назад (к тому времени поголовье КРС уменьшилось на треть), и накормить население Казахстана мясом отечественных коров и птицы, ничего не делалось. Делалось. В течение нескольких лет из-за рубежа в количестве более 40 тысяч голов ввозился скот племенных мясных пород, в рамках этого даже разработали программу “Развитие экспортного потенциала мяса в РК”, потратили сотни тысяч долларов. Но реальной пользы, к сожалению, это не принесло по одной простой причине - в стране как была, так и остается неразвитой кормовая база. А ведь породистым коровам и быкам, говорят специалисты, необходим полноценный корм, однако ни преференций, ни субсидирования на это не выделили.
Сегодня сельчан призывают объединиться в кооперативы, специализация которых в основном строилась бы на производстве мясомолочной продукции. Возможно, идея не плохая, но при этом не стоит забывать о подводных камнях прошлого, и главная из которых все та же - отсутствие кормовой базы, хотя в будущую программу развития агропромышленного комплекса и заложены показатели по увеличению кормопроизводства и заготовке комбикормов. Но, считают эксперты, вряд ли это станет возможным на самом деле, потому что создаваться кооперативы будут на основе личных подворных хозяйств, у которых нет своей земли, а значит, ни о какой кормовой базе речи и быть не может. Закупать же корма втридорога (чему МСХ пока не придумало альтернативы) никто не согласится - слишком свежи в памяти крестьян предыдущие годы, когда из-за нехватки кормов приходилось забивать скот, продавая его за бесценок посредникам.

Астана

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Просмотрено: 2539 раз Просмотров: 2539 опубликовал: Ruslan 7 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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