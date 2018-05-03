Айгуль Жилкишина

Цыплят принято считать по осени, и в этом году у ректора Жолдасбека Нусенова богатый урожай. Образовательная программа Каспийского университета по специальности “Финансы” заняла первое место в национальном рейтинге. На прошлой неделе Казахстан посетил представитель легендарного рода Ротшильдов, известный французский бизнесмен и меценат барон Эрик де Ротшильд. Каспийский университет учредил именую стипендию в честь высокого гостя. Наконец, за выдающийся вклад в науку и развитие финансов ученый совет принял решение присвоить ему звание почетного профессора Каспийского университета. Немного волнуясь, Жолдасбек Муслимович заявил: “В ряды наших профессоров влилась персона мировой величины”



Когда барон Эрик облачился в мантию и получил свои новые знаки отличия, он в смущении отметил: “За свою долгую жизнь я имел честь получить такой знак отличия только от университета Иерусалима. И для меня большая честь получить титул почетного профессора Каспийского университета города Алматы”. Выступая перед студентами, Эрик де Ротшильд рассказал, что было главным в его жизни.

“Я вырос во Франции, и образование для меня всю жизнь играло огромную роль. Мы считаем нашей главной задачей образование и тратим много времени и средств для организации образования молодого поколения. Я полагаю, что для каждой страны очень важно уделять внимание образованию - это очень важный аспект политики”.

Барон Эрик выразил беспокойство, что сейчас образование во Франции не на таком высоком уровне, как ранее. К сожалению, у талантливых студентов мало шансов учиться в хороших университетах, так как у них нет возможности, оплачивать дорогостоящее образование. Господин Ротшильд отметил, что в первую очередь нужно думать о талантливой молодежи с окраин страны - небольших городов, деревень, а также о детях из социально незащищенных слоев населения. Эрик де Ротшильд сказал, что он очень впечатлен тем, столько внимания вопросам образования уделяет глава казахстанского государства. Кроме того, легендарный банкир заметил, насколько Казахстан отличается высокой толерантностью по отношении к религии, к людям различных национальностей.

Обращаясь к студентам, барон отметил: “Ваше поколение сможет увидеть самые быстрые и значительные изменения, которые происходят в мире за последние годы. И всем вам предстоит задача приспособиться к этим быстрым изменениям. Вы учитесь в таком замечательном университете, поэтому вы сможете научиться быстро адаптироваться ко всем изменениям - в управлении, менеджменте, оплате труда”.

В Каспийском университете лучшим студентам вручаются стипендии Первого Президента - Лидера нации, Папы Римского Иоанна Павла II. На днях руководство вуза учредило новую стипендию имени барона Эрика де Ротшильда - за его огромный вклад в сферу финансов. Барон собственноручно вручил всем студентам сертификаты на вручение стипендии Ротшильда. В этом году выбрали шесть студенток: Балжан Муртазаеву, Интизор Отаниезову, Мадину Ахат, Татьяну Белоглазову, Сяльви Абдуллаеву и Акжан Айдархан. Эта стипендия дает им право на один год обучения по программе магистратуры Каспийского унивирситета. В этому году стоимость обучения составляет 540 тысяч тенге в год (на следующий она может измениться).

Меценат

и винодел

Легендарная династия Ротшильдов насчитывает 230 лет истории, на протяжении которой она подарила миру несколько поколений выдающихся финансистов. В их числе не только банкиры, но личности с многогранными талантами, проявившимися в сфере политики, благотворительности, меценатства.

Представители выдающегося клана обладают обширными знаниями - они знают, что такое успех и какова формула успеха. В ее основе лежат трудолюбие, дисциплина, скромность, щедрость, а также честность. Семья Эрика де Ротшильда, проживающего во Франции, внесла большой вклад в образование, культуру, искусство, науки и банковское дело страны.

Будучи впервые с трехдневным визитом в Казахстане, барон был впечатлен, сколько много внимания уделяется агробизнесу. Кроме того, он считает, что индустриализация в стране развивается очень высокими темпами. В первый день свою программу Эрик де Ротшильд посвятил Астане - встрече с президентом Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым, генеральным директором финансового центра, а также руководством Национального банка Казахстана. Оставшиеся два дня он посвятил знакомству с академической сферой Алматы, винодельческим хозяйством, фондом по сохранению яблок Сиверса.

Отметим, что с 1973 года барон Эрик де Ротшильд возглавляет французское винодельческое хозяйство Шато Лафит-Ротшильд (Chateau Lafite-Rothschild). Согласно “Официальной классификации вин Бордо 1855 года”, Шато Лафит-Ротшильд относится к категории первых гран крю (Premier Grand Cru Classe) - высшей категории в классификации. Кроме того, Шато Лафит-Ротшильд входит в пятерку лучших производителей Бордо вместе с Chateau Mouton-Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Latour и Chateau Haut-Brion. К слову, в 2010 году Эрик де Ротшильд удостоился самой престижной награды американского журнала Wine Enthusiast “За общий вклад в развитие виноделия”.



Сильные мира сего

Вместо “богат, как Крез” в Европе XIX века говорили “богат, как Ротшильд”. Кроме того, тогда утверждали: “В мире всего шесть великих империй: Великобритания, Россия, Франция, Австро-Венгрия, Пруссия и Ротшильды”. Сегодня осталась лишь последняя из них. Ротшильды, в отличие от Билла Гейтса и Уоррена Баффета, зарабатывают миллиарды не спеша, причем формула их успеха за века практически не изменилась.

Английская ветвь династии владеет горнодобывающими монополиями в Южной Африке, крупнейшими компаниями нефтяной промышленности и цветной металлургии. Одним из мощнейших банков мира является банк “Натан Майер Ротшильд и сыновья” со штаб-квартирой в Лондоне - скоро он отметит свое 200-летие. Финансовое ядро французской ветви - холдинговая компания “Сосьетэ дэнвестисман дю Нор” и банк “Ротшильд и К°”. Помимо этого у семейства имеются еще сотни фирм и трестов средней руки.

Семья Ротшильдов относится к числу десяти самых влиятельных семей мира. Авторитетность этих семей обуславливается не только действиями одного из членов рода, уважением к семейным традициям и общему делу семьи. Именно это позволяет приумножать экономическое, политическое и культурное влияние этих кланов. И клан Ротшильдов по своему влиянию ставится в один ряд с такими фамилиями, как Виндзоры и Бурбоны. Какие семьи считаются самыми влиятельными в мире? Перечислим некоторые из них:

- королевская семья Великобритании - Виндзорская династия является одной из самых популярных и влиятельных королевских семей XX-XXI веков;

- Бурбоны - королевская семья, которая происходит от известного и древнейшего монаршего рода Капетингов. Временем зарождения династии Бурбонов считается 1589 год;

- представители рода Габсбургов имели родственную связь со всеми монаршими дворами своего времени. До начала прошлого столетия именно эта династия владела обширнейшим государством - Австро-Венгрией. Это дало возможность стать Габсбургам не только влиятельным, но и наиболее богатейшим и защищенным мощной армией кланом;

- династия Неру-Ганди. Ни основатели рода, ни их потомки не являлись монархами, однако снискали уважение и политическое влияние не только в самой Индии, но и в мире;

- династия Притцкеров, которая основала знаменитую на весь мир сеть отелей “Хайятт”, занимает одно из лидирующих мест среди богатейших династий мира;

- Рокфеллер - эту фамилию знают почти все, так как она стала синонимом богатства и успеха;

- Ротшильды традиционно считаются самой богатой семьей в мире. Только по официальным данным состояние этой династии оценивается в 350 миллиардов долларов. Буквально за 50 лет семья Ротшильдов из еврейских эмигрантов превратилась в богатейших баронов и лордов планеты. Основателем стал Амшель Майер Ротшильд, родившийся в 1744 году. Позднее он открыл первый семейный банк во Франкфурте, а позже послал своих пятерых сыновей в крупные столицы мира для продвижения своего предприятия.

Банковский бизнес Ротшильдов является по-настоящему семейным предприятием, ведь к управлению банками приглашались только члены семьи. Банки Ротшильдов кредитовали не только частных лиц, но и целые государства: так, в 1818 году Ротшильды одолжили Пруссии 5 миллионов фунтов, а уже через несколько лет Лондонский банк Натана Ротшильда предоставил заем Национальному банку Англии. После создания резервной банковской системы CША Ротшильды имеют возможность контролировать объем печати долларов.