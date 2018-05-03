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Модернизация партийного сознания События

Мадина Меирманова
Крупнейшее политическое образование страны - правящая партия “Нур Отан” - должно модернизироваться вместе со страной. Таков главный посыл ее лидера Нурсултана Назарбаева, озвученный на заседании политсовета в конце минувшей недели

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Выступавший сразу после президента первый заместитель председателя партии Мухтар Кул-Мухаммед сразу сообщил: “Нур Отан” уже вступает на путь модернизации. Правда, какой она будет, он не сказал.
Впрочем, судя по отчету Кул-Мухаммеда, в деятельности партии одно из ведущих мест занимает платформа “Рухани жангыру”. По крайней мере, в плане разъяснения. “В работе по модернизации общественного сознания задействованы весь актив и ресурсы партии, - заявил он. - В республиканском проектном офисе программы работают секретарь партии, построены коммуникации в социальных сетях и мессенджерах. Сейчас партия уделяет огромное внимание популяризации перехода казахского языка на латиницу, что является основой инициированной вами модернизации общественного сознания”. (Напомним, что в рамках программы “Рухани жангыру” реализуется много направлений: переход на латиницу, проект “100 новых лиц”, “Духовные святыни Казахстана”, “Современная казахстанская культура в глобальном мире”.)
И вообще, по словам первого зампреда партии, “Нур Отан” успешно разъясняет гражданам все, что делается в стране: с начала года провели “около 85 тысяч разноплановых мероприятий с охватом более пяти миллионов человек”.
Тем не менее, как стало известно, глава государства подверг критике ряд направлений в политике партии. Например, отсутствие меритократии, что также является одним из важнейших направлений политической модернизации страны. Мол, молодежь работает лишь в рамках молодежного крыла, а дальше в “вышестоящую” партию ее не пускают. В итоге “Нур Отан” костенеет без притока свежей и креативной крови.
Кстати, во время заседания политсовета президент национальной лиги потребителей Светлана Романовская подняла вопрос судьбы вкладчиков RBK банка. Заявив, что люди уже два месяца не могут получить деньги даже с карточек, а “Нацбанк с июня, глядя на это все, не принимает никаких мер”.
Глава государства сообщил, что причиной возникновения у банка проблем стало “воровство со стороны акционеров для финансирования своих людей”. (То есть, по сути, использовался известный по истории с БТА банком сценарий вывода активов банка.) “Мы всех приведем в чувство, акционеров. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры и особенно физлица смогут получить свои средства”, - пообещал Нурсултан Назарбаев. Добавив, что сейчас работу проводят, и главный вопрос в том, как сохранить RBK банк.
Напомним, что в конце прошлой недели Нацбанк Казахстана лишил “Дельта Банк” лицензии и обратился в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка. Проблемы у банка начались в конце прошлого года: с декабря Нацбанк трижды приостанавливал деятельность лицензии банка “из-за нарушений”. Объем принятых “Дельта Банком” депозитов по состоянию на 1 октября составил свыше 92 миллиардов тенге, в том числе 140 миллионов (более 400 тысяч долларов) - депозиты физических лиц. Активы “Дельта Банка” превышают 255 миллиардов тенге.
В конце прошлого года был также лишен лицензии и впоследствии ликвидирован по заявлению Нацбанка “Казинвестбанк”.

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Просмотрено: 2555 раз Просмотров: 2555 опубликовал: Ruslan 7 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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