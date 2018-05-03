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Кто на новенького? События

На должность акима города Шымкента назначили Нурлана Сауранбаева.
Родился он 20 мая 1967 года, образование высшее, квалификация по специальности “экономист”. Трудовую деятельность начал в 1991 году генеральным директором компании “Енбек”. Работал на разных должностях, в том числе исполнительным директором Конгресса предпринимателей Казахстана, первым вице-президентом ОАО “АНПЗ”, вице-министром индустрии и новых технологий и заместителем министра обороны. С февраля 2017 года занимал должность руководителя организационного комитета штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
Нуржана Альтаева назначили на должность вице-министра сельского хозяйства. Родился он в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2005-2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012-2014 годах возглавлял Центр обслуживания предпринимателей, Палату предпринимателей Южно-Казахстанской области.
С марта 2014 года и по ноябрь 2017-го работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК “Атамекен”.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 2293 раз Просмотров: 2293 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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