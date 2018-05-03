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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Впереди планеты всей События

Алла Иванилова
В Астане на пешеходных переходах установили новые лазерные зебры, которые будут работать в морозы и буран. Это “ноу-хау”, как заявляется, - труд казахстанских разработчиков и пока не имеет аналогов в мире

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По статистике, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Чтобы предотвратить и уменьшить количество таких инцидентов, в Астане реализуют проект с применением новых технологий. Принцип работы инновационной разметки на пешеходных переходах таков - когда к дороге подходит пешеход, лазеры подсвечивают разметку и проецируют на проезжую часть световую стену, которая визуально преграждает путь автомобилистам. Система с лазерным излучением и светодиодными излучателями работает от датчиков движения и программного обеспечения. Днем лазерное изображение автоматически проецируется на дорожное полотно. Ночью и в плохую погоду позволит предупредить водителя о наличии пешехода, который появится на безопасном переходе.

Разработчики заверяют, что проект не имеет аналогов в мире. При этом подобная технология появилась в Сети еще в 2008 году. Ее автором был китайский дизайнер Ханьонг Ли. Кроме того, что система может предупредить возникновение ДТП, идея инноватора сводилась к тому, чтобы она выступала в качестве датчика фиксации нарушения и приводила в действие камеру, которая зафиксирует сам факт и номер автомобиля. Для тех автовладельцев, кто все-таки остановился, на лазерной стене могут показать изображения развлекательного или рекламного характера, позволяющие немного скоротать и скрасить время ожидания. Однако в Китае его идею пока не реализовали якобы из-за высокой стоимости.
Несколькими годами позже казахстанский изобретатель выпустил свою версию “лазерной зебры” и получил патент. Преимуществом является то, что она может работать бесперебойно в любую погоду и время суток. Особенно актуально это в темноте и ненастье. Лазеру не помешают дожди, туманы, перепады температуры и даже бураны. Электроника функционирует как при минус 50, так и при плюс 50 градусов. При этом системе не требуется питание от городской электросети, она работает от солнечной и ветровой энергии.
Первой ласточкой станет лазерная зебра, установленная в столице в июне текущего года в начале бульвара Нуржол на левом берегу.
Однако многие казахстанцы считают, что “гораздо дешевле и не менее надежно установить на каждом переходе хорошее освещение”.

Астана

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Просмотрено: 2611 раз Просмотров: 2611 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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