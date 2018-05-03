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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Забег в натуре События

Константин Маскаев
Чтобы совершить кругосветное путешествие, нужно выбрать всего один погожий день, надеть кроссовки и утром выйти на старт очередного этапа Алматы марафона. На этот раз - осеннего. И завершающего годовой цикл “прогулочных” забегов. Прогулочными назвал их автор, ни с кем не согласовав и не претендуя на соответствие официальному статусу мероприятия. Но место проведения - алматинский Ботанический сад, и улыбка ласковой снисходительной осени навеяли мысль именно о прогулке

Почему кругосветка, будет понятно из текста ниже.
Эти забеги не собирают тысячи бегунов, хотя желающих, как правило, гораздо больше тех пятисот, что предусмотрел организатор. Кто успел, тот и бежит. Поэтому стартовые номера обычно разлетаются в день объявления регистрации на забег.
Четыре сезона, один годовой цикл. И один год из жизни Ботсада. И каждый раз эта научная лаборатория встречает разными красками и разными запахами.
Кто бы мог подумать, что в первую декаду ноября в Алматы облака будут дремать где-то по ущелкам, а город зальет золотом осени и солнечного света! И здесь, практически в центре большого города, можно пробежаться по меньшей мере по двум континентам наших северных широт, легко преодолевая условные десятки тысяч километров! Осеннее турне из самого сердца Азии - через Урал, Европу, Канаду, Дальний Восток и Сибирь, чтобы вернуться домой в Алматы. Пусть не в идеально совпадающей последовательности, зато в каждой из названных географических зон.

 

 

Стартовали от цветников и огромных раскидистых ив, расположившихся в так называемой партерной - фасадной - части Ботсада. И почти сразу оказались в лесу. Длинная и прямая дубовая аллея увлекает бегунов вверх, не давая заблудиться в этих лесах Восточной и Западной Европы. И если бы не условия состязания, которые не позволяли свернуть куда-нибудь в сторону, за этой стройной шпалерой можно было бы обнаружить сады плодовых растений, где собраны 120 диких форм яблонь, смородины и не менее 60 форм абрикоса, которые можно встретить в том числе в Казахстане.
Мы бежим дальше, и мало кто из нас подозревает, что слева от тропы раскинулась средняя полоса России, Урал и Украина. Где-то в чаще притаился орешник - лещина. А там, за изгибом тропы справа, - богатая коллекция европейских растений. И среди них можно отыскать интересные растения - айву обыкновенную и ракитник, несколько видов европейских кленов. И где-то поблизости, в райне Западного Казахстана, роняет плоды черемуха.
К этому участку дистанции часть атлетов уже изрядно растратила силы и убавила в скорости. И если бы они знали, что следуют мимо коллекции, где собрано около 120 сортов сирени, они бы, наверное, остановились вовсе.

 

 

Дорожка мимо Восточной Азии вдруг приводит участников забега в Сибирь и на Дальний Восток. И позади остается невероятной, удивительной красоты дерево - катальпа, чьи огромные ярко-зеленые листья, похожие на сердца, образуют плотный купол. А неподалеку разместились манчжурский орех и его более известный у нас сородич - орех грецкий.
Совершенно безошибочно мы способны определить, что теперь путь проложен через хвойник. Здесь собрали около пятидесяти видов сосны и других хвойных деревьев, семь из которых произрастают в казахстанских лесах.
На исходе круга дорожка вновь устремляется к рукотворным дубравам. И если бы в этом месте случилась остановка, передышку можно было бы заполнить поиском альпийской горки, которую научные сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции (так официально называется Ботанический сад) составили из 25 видов редких и исчезающих растений Казахстана.
Эту дистанцию бегуны преодолели трижды. Тому, кто не успел познакомиться с богатейшей коллекцией, собранной в Алматы за 85 лет со дня основания Ботанического сада, по нашей просьбе провел небольшой экскурс заведующий лабораторией дендрологии Сергей Владимирович Чекалин.
Не исключено, что в своем воображении автор и участник забега расставил деревья, кустарники и даже климатические зоны не совсем в той последовательности, в которой они встречали и провожали нас по пути от старта до финиша. Но восполнить этот пробел может любой, если придет в Ботанический сад с семьей или в компании, чтобы в спокойной обстановке насладиться ароматами осени, вальсом облетающей листвы и обстоятельным рассказом о том сокровище, что расположилось почти в центре Алматы.

Фото Алексея Мальченко

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Просмотрено: 2448 раз Просмотров: 2448 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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