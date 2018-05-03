Алексей Мальченко

Современному человеку практически ежедневно приходится принимать различные решения, мы выбираем - в этом отражается сила духа и решительности личности. Но иногда выбирают нас, а это уже признание, которого нужно достичь, добиться, заслужить

Вчера в Алматы прошла торжественная церемония награждения “Человек года 2017 - Выбор года 2017”. Традиционно феерическое шоу состоялось в стенах Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (ГАТОБ).

Каждый хочет стать первым, но еще больше людей желают сотрудничать с лидерами или потреблять продукцию, удостоенную столь высокой награды. Эта тенденция не случайна и стала логичным следствием тех PR-сетей, в которые многие потребители попадались уже не раз. Сегодня “обертка” любого продукта играет ключевую роль, поскольку с ее помощью можно влиять на подсознание человека, склоняя его к выбору неосознанному, а следовательно - не всегда верному. Но в этом и заключается работа хорошего “рекламщика” - заставить приобрести то, что увидел, а не то, что человеку на самом деле нужно. Сейчас многие уже научились читать “звездочки” на этикетке, однако недоверие к яркому и пафосному оформлению сохранилось. Мысль о том, что “все покупается и все продается”, крепко въелась в мысли многих людей на территории всего постсоветского пространства.

Одним из немногих исключений этого “закона рынка” по достоинству можно считать знак отличия, врученный на церемонии “Человек года 2017 - Выбор года 2017”. Ведь выбор “№ 1” проводится в Казахстане с 2000 года, и за это время “золотая монета” успела пройти испытание временем. После получения награды каждый лауреат и призер должны не просто сохранять уровень, а увеличить темп саморазвития, ведь лучших “пробуют на зуб” или пытаются хотя бы “надкусить” все кому не лень.

Мы не нашли в истории этого конкурса-фестиваля ни одного случая, когда выбор сделали ошибочно или неверно. Это подтверждают и статистические данные независимых агентств, согласно которым более 80 процентов потребителей демонстрируют интерес к товарам и услугам, отмеченным медалью “Выбор года”. При этом более 15 процентов из них сразу выбирают товар или услугу “№ 1”. За 18 лет премия стала не просто узнаваемым элементом, а знаком, ассоциирующимся с доверием. Несмотря на то, что церемония вручения всегда проводится в праздничной атмосфере, сложно не заметить то напряжение, которое витает в воздухе, ведь каждый приглашенный номинант хочет, чтобы из конверта лауреатов вытащили лист с названием его компании или фамилией. Но победитель всегда один, а значит, оглашение результатов всегда для одних людей будет звучать как триумфальный залп, для других - как приговор. Интрига - неотъемлемая часть вечера, ведь она добавляет церемонии особую остроту, а потому мероприятие всегда насыщенно богатой творческой программой. В рамках торжественного вечера перед публикой выступили восходящие звезды и признанные мастера казахстанской сцены. Зрителей привели в восторг любимые исполнители, удивительное театральное шоу, ностальгические композиции из золотого фонда мировой классики и отечественной эстрады - выступления легендарных “Дос-Мукасан”, Карины Абдуллиной, новых звезд Куата Багисбекова, театра “Диаманте” и Валихана Мусина не оставили равнодушными никого. Карина Абдуллина

Официальным аудитором, на чьи плечи возложили сохранение объективности в выборе статуса “лучших” и “первых”, выступила компания Baker Tilly Kazakhstan. В состав жюри вошли известные и уважаемые люди страны, которые, отталкиваясь от результатов общественного мнения, выявили имена лауреатов проекта в сфере культуры, бизнеса, медицины, искусства и спорта в 2017 году. В этом году Сергею Апарину, главному редактору газет “Новое поколение” и “МК в Казахстане”, пришлось подниматься на сцену дважды. Первый раз название газеты “Новое поколение” озвучили в дуэте с премией “Общественно-политический еженедельник № 1 2017 года”. Вторую награду премии “Общественное признание” адресовали непосредственно Сергею Апарину “За профессиональные достижения”.

Что примечательно, церемонию награждения проводил харизматичный Дмитрий Петрухин, дипломат, которого многие знают не только как политика, но и как байкера, человека, прославившего Казахстан на весь мир.

Еще прошлой зимой Марата Нурсеитова признали настоящим героем, и вчера его по достоинству назвали “Полицейским года”. Напомним, он направил свой автомобиль на грузовик, который выехал на встречную полосу и мчался в автобус, перевозивший детей. Неоднократно взорвал зал овациями государственный и политический деятель Республики Казахстан Аскар Алтынбекович Кулибаев. Обладая невероятными ораторскими способностями, он весьма гармонично, в короткие пять-семь минут, сумел рассказать не только о достижениях - личных и своих коллег, но и о том, как менялась южная столица на протяжении десятков лет. Каждого победителя чествовали по достоинству, и к концу вечера все главные призы фестиваля - “Человек года” - статуэтки “Алтын Адам”, премии “Общественное признание” и “№ 1 Выбор года” - почетные медали - нашли своих обладателей, а значит, у всех претендентов, которые не поднялись на сцену в этот раз, есть целый год, чтобы избавиться от недочетов и стать лучшими. Отсчет времени пошел.





Cписок победителей фестиваля-конкурса Выбор года № 1 в Казахстане 2017 года



“Строительная компания № 1 2017 года” - “Базис”

“Поставщик специализированной строительной техники № 1 2017 года” - HYUNDAI

“Сеть клинико-диагностических лабораторий № 1 2017 года” - “КДЛ ОЛИМП”

“Многофункциональная клининговая система премиум-класса № 1 2017 года” - Aura Roboclean

“Оборудование для очистки воды премиум-класса № 1 2017 года” - Cebilon

“Специальная премия оргкомитета. Инновационный продукт (контроль и снижение веса) № 1 2017 года” - коктейль “Вечерний” (Herbalife)

“Гран-при - качество. Куриное яйцо № 1 2017 года” - продукция “Алсад”

“Коньяк (отечественного производства) № 1 2017 года” - “Казахстанский” коньяк (“Бахус”)

“Шампанское (отечественное) №1 2017 года” - “Советское” шампанское (“Бахус”)

“Производитель алкогольной (винодельческой) продукции №1 2017 года” - АО “Бахус”

“Соевый соус №1 2017 года” - соевый соус “Синкан” (ТМ “Цин-Каз”)

“Салаты консервированные (отечественные) № 1 2017 года” - ТМ “Цин-Каз”

“Кетчуп (отечественный) № 1 2017 года” - кетчуп “Болгарский” (ТМ “Цин-Каз”)

“Производитель масложировой продукции № 1 2017 года” - АО “Евразиан Фудс Корпорэйшн”

“Женские гигиенические средства № 1 (тампоны) 2017 года” - “O.B.”

“Ополаскиватель для полости рта № 1 2017 года” - Listerine

“Глазные капли № 1 2017 года” - “Визин”

“Противодиарейный препарат № 1 2017 года” - “Имодиум”

“Комплекс средств от кашля № 1 (пластинки, сироп, мазь) 2017 года” - “Доктор Мом”

“Специальная премия “Выбор года № 1” - гель для душа (импортного производства) Le Petit Marseillais

“Специальная премия “Выбор года № 1” - женские гигиенические средства Carefree

“Специальная премия “Выбор года № 1” - средство от простуды и гриппа “Ринза”

“Специальная премия “Выбор года № 1” - средство от насморка “Тизин”

“Средства по уходу за детской кожей № 1 2017 года в Казахстане” - Johnson’s baby

“Business Grand Prix № 1 - биоактивные добавки” 2017 года” - “Тянь Ши” (компании Tiens)

“Издание на государственном языке № 1 2017 года” - “Егемен Казахстан”

“Телеканал № 1 2017 года” - телеканал “КТК”

“Радиостанция № 1 2017 года” - радио “Ретро”

“Новостной интернет-портал № 1 2017 года” - Nur.kz

“Общественно-политический еженедельник № 1 2017 года” - “Новое поколение” В этом году Дмитрий Петрухин оказался по другую сторону “баррикады”

Лауреаты премии “Алтын Адам” и “Общественное признание” 2017 года



“На службе Отечеству” - Ботаканов Еркин Советбекович

“Деятель науки” - Тажибаева Ирина Лашкаровна

“Государственный служащий” - Олеся Кексель

“Учитель” - Медведев Александр Николаевич

“Спортсмен года” - Канат Ислам

“За служение Отечеству” - Кулибаев Аскар Алтынбекович

“Деятель культуры” - Теменов Талгат Досымгалиевич

“Полицейский года” - Мурат Нурсеитов

“Скульптор” - Нурлан Далбай

“За творческие достижения” - Карина Абдуллина

“За профессиональные достижения” - Синявский Юрий Александрович

“За профессиональные достижения” - Сергей Апарин

“За профессиональные достижения” - радио NS

“За творческие достижения” - Дана Муканова-Хуршудян

“За творческие достижения” - Валихан Мусин

“За творческие достижения” - Сауле Сулейменова

“За вклад в процесс демократизации построения открытого общества” - Асанов Жакип Кажманович

“За укрепление диалога между властью и обществом” - Артур Платонов

“Национальное достояние” - ансамбль “Дос-Мукасан”



Фото Талгата Галимова и Алексея Мальченко