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Горы, попавшие в сети События

Константин Маскаев
По склонам Большого алматинского ущелья катятся камни. Размер иных - больше автобуса. Одни остаются на ведущем в Озерное ущелье шоссе. Другие, ломая бетонное ограждение и увлекая за собой исполины поменьше, с гулом скатываются в Кумбель. Вода реки, превратившись в пыль, будто от взрыва разлетается в стороны радужным веером

Всего один эпизод подготовки ущелья к укреплению склона. Экскурсию по площадке, где уже близится к завершению опасная, но важная работа, согласился провести инженер-строитель компании “Заман Курылыс” Тимур Пак. Он здесь - один из старших, начальник участка. У него в подчинении сильные духом мужчины, которые совместили профессию строителя и навыки альпиниста. А на вооружении - передовые технологии, которые сделают безопасной дорогу к жемчужине Заилийского Алатау Большому алматинскому озеру и другим объектам.

 

 

Этот проект - тот самый случай, который пробуждает желание рассказать о важном и нужном деле. Его реализуют ценой невероятного напряжения сил, несмотря на погоду - жару, дождь или снег, две бригады промышленных альпинистов, пятьдесят ребят из сельской местности. Фирма-подрядчик впервые набрала их в местных селениях еще при строительстве на реке Чарын Мойнакской ГЭС. Теперь это опасное и благородное дело стало их основной специальностью. Они же несколько лет назад “зашивали” склоны в урочище Медео. Но там скальник совсем рядом, и поэтому применялись технологии попроще, их хватает. Здесь сложнее - больше риска из-за постоянной “сыпухи”. И сверлить приходится на глубину больше трех-четырех метров, зависая на веревке с тяжелым перфоратором в руках на высоко подвешенной небольшой площадке.
Говорят, на работу приглашали многих. В том числе тех, кто конопатит щели в стенах небоскребов или моет их стекла. Приезжали, поднимались на склон, оценивали риск и отказывались от этой работы. А сельские парни трудятся. Заодно осваивают новые технологии и приобретают уникальный опыт.
Наверное, каждый, кто проезжал или проходил в том месте, где дорога спускается к реке Кумбель, не раз с тревогой оценивал опасность, нависшую - в буквальном смысле - над головой. Огромные валуны, торчащие из рыхлой породы, постоянно эррозирующий склон, то и дело падающие камни.
Этот склон десятки лет оставался, пожалуй, наиболее опасным во всех алматинских предгорьях. И протяженность участка по шоссе - около трехсот метров. Мало кто рисковал сознательно задерживаться здесь. Отчаянные, беспечные или просто неосведомленные, впрочем, иногда карабкались вверх, чтобы набрать действительно вкусную и полезную воду, которую мало где еще встретишь. И порой наблюдали, как на асфальт скатывался шальной валунишка. Становилось не по себе.
Итак, опасный в недалеком прошлом склон сегодня уже одет в чехол из стальной сетки. К скале же эта сеть пришита специальными полыми внутри анкерами, через отверстия в которых под большим давлением (40 атмосфер!) нагнетали строительный раствор из чистого цемента и воды. В глубине образуется подобие эскимо, которое сидит крепко. Всего на участке использовали 3300 анкеров. Сетку также удерживают перекрещенные тросы.

 

 

- Бурение производится на глубину до пяти метров инъекционным самозабуривающимся анкером, - рассказывает Тимур. - Анкеры и бурильные головки - немецкого производства. Сама же технология - японская. Называется Mighty Net - инженерная защита, предотвращение камнепадов. Все, что мы применяем здесь - хоть и новейшее, но уже проверенное, в том числе в Альпах и других местах, которые посещают туристы. Теперь туристам и на этом участке больше нечего опасаться. Анкеры засверлены на достаточную глубину в твердую скальную породу и удерживают слой, который без этих работ рано или поздно осыпался бы. Международная компания, которая сертифицирует наши работы, проводила испытания на усилие, которое нужно применить, чтобы выдернуть анкер. С усилием в девять тонн дергали десять случайно выбранных анкеров. Наши анкеры выдержали это избыточное усилие. Мы же проводили собственные испытания. Тянули с усилием в десять тонн. И убедились, что наши анкеры не двигаются! Проектные же требования - три тонны.
Анкеры и бурильные головки сделаны из стали особой твердости. Они способны сверлить для себя каналы даже в больших монолитах. Один из них, прошитый насквозь высокотехнологичной сталью, можно видеть на склоне. Его, словно виноградину булавкой, показательно пригвоздили к скале. Но внутри рыхлой породы таких валунов - не счесть. Их точно так же прошили насквозь, чтобы они сохранили неподвижность на десятки лет. Тимур уверен, что в ближайшее столетие здесь камнепада можно не опасаться.

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Просмотрено: 2484 раз Просмотров: 2484 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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