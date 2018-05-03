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Кто на новенького? События

Постановлением правительства Ерлана Кожагапанова назначили на должность вице-министра культуры и спорта.
Ерлану Кожагапанову 49 лет, он родился в Алматинской области. C 2007 по 2013 год занимал должность заместителя акима Астаны. Затем работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры, президентом Федерации футбола, с 2016 по 2017 год занимал должность советника премьер-министра.
Должность первого замакима Павлодарской области занял Улан Жазылбек. Ранее работал директором департамента развития строительной отрасли и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию.
Акимом города Аксу Павлодарской области назначили Николая Дычко. Родился он 5 июля 1965 года. В 1994 году окончил Московский государственный открытый университет, горный инженер-экономист. С 2006 по 2013 год - замакима Экибастуза. С 2013 по 2015 год руководил управлением индустриально-инновационного развития Павлодарской области.
С 2015 по 2017 год - заместитель акима Павлодарской области.

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 2270 раз Просмотров: 2270 опубликовал: Ruslan 16 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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