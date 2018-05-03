Константин Кочевников

В расположенном в Алматы Центральном государственном музее Республики Казахстан презентовали передвижной научно-образовательный и культурно-просветительский выставочный проект “Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество”



Впервые в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан решились вывезти из Астаны часть большой коллекции, связанной с именем Нурсултана Назарбаева: его книги, личные записи и записные книжки, подарки и автографы глав государств, фотоматериалы, которые отображают различные моменты истории становления казахстанской независимости. Особое место занимают ордена - высшие государственные награды многих государств мира, которые даны президенту Казахстана в знак признания заслуг в миротворческой деятельности, развитии двусторонних отношений, налаживании диалога между странами, ядерном разоружении.

Алматинский градоначальник Бауыржан Байбек, посетивший церемонию открытия проекта, уверен, что и гости, и жители города с большим удовольствием посетят эту выставку, и она вызовет огромный интерес у всех.

Экскурсии подготовлены для разных посетителей: воспитанников детских садов, студентов, иностранных гостей.

Выставка будет идти до 14 января будущего года. Затем ее планируют показать в других городах страны.



Фото Талгата Галимова