Регина Пиотровская

Поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику будет осуществляться до 2025 года. К тому времени новый шрифт будет обязательным в делопроизводстве, публикации периодической печати, учебников и всей остальной литературы. С 2018 года начнется обучение специалистов, которые будут обучать новому алфавиту, а также подготовка учебников для школ. Но мы поинтересовались, в чем отличие нового латинского шрифта от существовавшего в ХХ веке



А так ли необходимо создавать новый алфавит, если уже был прецедент в латинском варианте советского образца? Возможно, старый шрифт и не был настолько несовершенен. К слову, цена вопроса составляет 56 миллионов тенге - именно столько Министерство культуры и спорта запросило на разработку перехода на латиницу. Отметим, что Attila Group, компания-разработчик конвертера кириллицы на латиницу, изначально запрашивала на проект 80 миллионов тенге.

Директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов отметил следующие основные принципы составления нового алфавита: “За основу взяли такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук - система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит включили восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков”.

“Если мы будем вносить диакритические знаки в новый алфавит на латинице, то в силу их редкого использования мы можем потерять исконные специфические звуки казахского языка. Даже сейчас, особенно среди молодежи, распространена такая практика - замена буквы ќ на а, ћ - на к, а некоторые даже игнорируют в письме такие звуки, как ѕ, ѓ, љ, џ”, - отметил Ербол Тлешов.

По его мнению, если внедрять в алфавит, которым пользуются ведущие страны мира, различные знаки, то Казахстан не добьется поставленной цели при переходе на латиницу. “Путем использования диграфов мы сохраним наши специфические звуки, а диакритическое различие звуков, которое предлагают наши некоторые коллеги, не позволяет сохранить природу звука, только различать похожие буквы в письме условными знаками”, - считает он.

Напомним читателям, что диграфом называется сочетание двух букв, произносимое как один звук, а диакритические знаки - это специальные значки, добавляемые к буквам того или иного алфавита с целью обозначить изменение их стандартного чтения. Кроме того, по мнению ученых, для нового проекта алфавита необходимо будет принять новые правила орфографии.

Эксперты полагают, что отличия нынешнего и старого алфавита казахского языка достаточно существенны. Во-первых, раньше не было апострофов, а во-вторых, все специфические звуки казахского языка обозначали отдельными буквами. В казахскую грамотологию в период с 1929 по 1940 год новые обозначения ввел Сарсен Аманжолов, который считается автором этих букв. Кроме того, он стал основателем новых в то время правил правописания. В новом алфавите специфические звуки отображаться не будут - для их обозначения используют апострофы. Некоторые ученые полагают, что изучающим казахский язык будет трудно использовать и понимать это нововведение при написании и при чтении - особенно это коснется первоклассников.

Некоторые ученые, возможно, гипотетически задаются вопросом: сохранятся специфические звуки казахского языка при новом алфавите или нет? Когда речь идет о развитии любого языка, то говорят о большом временном отрезке, и судить об этом сейчас не стоит. Если сохранение этих специфических звуков объективно необходимо и критически важно, то они сохранятся. А пока люди могут общаться, язык продолжает развиваться.

Мы считаем, что ученые не должны беспокоиться по поводу развития языка просто в силу того, что этот вопрос не в их компетенции. Повторимся, это объективный процесс, в то время как деньги - вопрос вполне конкретный. Но вообще все это напоминает издание казахстанских учебников - ежегодно нам презентуют новые варианты. Возможно, что под введение нового алфавита нашлись желающие подзаработать денег, как и в случае с написанием учебных пособий для школ. Но самое интересное в истории с переводом казахского алфавита на латиницу совсем другое. “Мы хотим, чтобы тот алфавит, который закрепили, разработчики смогли закрепить за собой юридически”, - заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. А разработчиком алфавита является директор Института языкознания имени Байтурсынова комитета науки МОН РК Ерден Кажыбек. Вокруг его персоны в интернете разгорелся громкий скандал, поскольку несколько лет назад против Кажыбека возбуждались уголовное дело о превышении должностных полномочий (тогда Ерден Кажыбек занимал должность председателя комитета по языкам Минкультуры). Правда, дело закрыли за отсутствием состава преступления. Однако сам факт того, что новый алфавит Минкультуры предлагает запатентовать не государству, а разработчикам, то есть частным лицам, весьма странно. Оформление патента на частное лицо, а не на государство, - это всегда вопрос денег. Хотя бы потому, что любой владелец может взимать сумму за пользование его собственностью.

И, кстати, Сарсен Аманжолов считается автором отдельных букв, обозначающих специфические звуки казахского языка в период с 1929 по 1940 год. Однако его не считают автором всего алфавита.

Мы уж не говорим про систему знаков, известную как кириллица. В этом алфавите 43 буквы, 24 из них позаимствованы из уставного византийского письма и 19 вновь изобретены.

Это к вопросу о том, насколько правомерно толковать в таком случае об авторстве. Ведь, по сути, все сводится к заимствованию нескольких уже существующих диграфов?..

Эти соображения, впрочем, никак не касаются собственно эффективности латинской графики. Мурат Ауэзов, культуролог, генеральный директор Национальной библиотеки, полагает, что для желающих выучить казахский язык переход на латинскую графику не помеха: “В принципе, любой образованный человек изучал английский, немецкий или французский язык в рамках хотя бы школьной программы, и латинский шрифт не представляет для него какой-то тайны или загадки. А вот думаем мы на определенном языке, а не на шрифте, и поэтому проблема эта надуманная. Трудность заключается в том, что переходить на латиницу надо с одновременным удержанием знания кириллицы, потому что это великая письменность. Перед нами стоит задача овладевать казахским языком и одновременно прекрасно знать русский язык для того, чтобы приобщаться к богатейшему интеллектуальному опыту текстов, написанных на кириллице”.



Люди, обитавшие на территории современного Казахстана, пользовались различными знаками с тех пор, как появилась письменность. Например, в VI-VII веках на Евразийском континенте использовали древнетюркское руническое письмо. Оно известно науке как “орхоно-енисейские письмена” и считается одним из самых древних алфавитов в истории человечества. В период с V по XV век на значительной территории евразийского пространства языком межнационального общения был тюркский. В течение более 900 лет - с Х по ХХ век - на территории Казахстана использовался арабский алфавит.

Уже в эпоху новейшей истории Казахской АССР Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР 7 августа 1929 года принял постановление о внедрении “Единого тюркского алфавита” на основе латиницы. Письменность на основе латинского алфавита использовалась с 1929 по 1940 год. Затем, 13 ноября 1940 года, приняли Закон “О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики”. Сейчас в казахском языке используются 33 буквы русского алфавита плюс девять специфических букв. Латиница предлагает 26 букв латинского алфавита.