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Кто на новенького? События

Председателем комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Казахстана назначили Ахметжана Примкулова.
Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры, работал в судебной системе. С 2014 по 2016 год был заместителем председателя комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК. Последняя занимаемая должность - председатель комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 2146 раз Просмотров: 2146 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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