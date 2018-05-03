

Кто на новенького? События Председателем комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Казахстана назначили Ахметжана Примкулова.

Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры, работал в судебной системе. С 2014 по 2016 год был заместителем председателя комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК. Последняя занимаемая должность - председатель комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.



Подготовила Мария Коленко Поделиться: 0

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Просмотрено: 2146 раз Просмотров: 2146 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)