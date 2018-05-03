Александр Мироглов

Экс-глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев на предварительных судебных слушаниях признал свою вину в присвоении и растрате вверенного чужого имущества на сумму 5 миллиардов тенге. Эксперты считают, что таким образом он намерен смягчить свою участь и получить не самое суровое наказание



О том, что Ерденаев во всем сознался и раскаялся, рассказал его адвокат Александр Блок.

“В ходе досудебного расследования Руслан Ерденаев изъявил желание сотрудничать со следствием, оказал содействие следствию в раскрытии тяжкого и особо тяжкого преступления, вину в содеянном признал полностью и чистосердечно раскаялся”, - сказал он.

Во время оглашения в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы обвинительного акта по делу экс-главы Единого накопительного фонда выяснились все детали дела о приобретении фондом облигаций ТОО “БузгулАурум”.

По версии гособвинения, Ерденаев в сговоре с Медетбековым, Кенжебаевым, Найзагариным и при пособничестве сотрудника ЕНПФ Бахтова совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Тем самым он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 189 (“Присвоение и растрата вверенного чужого имущества”) УК РК. “Он (Р. Ерденаев), являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в группе лиц по предварительному сговору с заместителем председателя правления АО “ЕНПФ” Медетбековым через посредника Туртаева от единственного учредителя ТОО “БузгулАурум” Кенжебаева получил взятку в особо крупном размере в сумме 700 тысяч долларов США за незаконные действия по приобретению ЕНПФ облигаций ТОО “БузгулАурум”, тем самым совершил преступление, предусмотренное статьей 366 (“Получение взятки”) частью 4 УК РК”, - зачитал обвинительный акт прокурор.

Согласно результатам следствия, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на KASE ЕНПФ приобрел 500 тысяч облигаций ТОО “БузгулАурум” на общую сумму пять миллиардов тенге - при этом от инвестирования в облигации этой компании, по заключению департамента рисков ЕНПФ по инвестированию, учитывая наличие высоких кредитных и проектных рисков, рекомендовали воздержаться. Но предупреждение руководство фонда проигнорировало, потому как именно за заключение этой сделки руководители рискового ТОО дали должностным лицам ЕНПФ крупную взятку.

Гособвинитель сообщил, что деньги для взятки учредитель “БузгулАурум” Бахытжан Кенжебаев снимал из заемных средств со своего счета в “Азия Кредит банке”. Из общей суммы взятки 400 тысяч долларов должны были пойти Руслану Ерденаеву, а 300 тысяч - его заместителю Дабыру Медетбекову.

Причину, по которой экс-глава ЕНПФ пошел на сотрудничество со следствием, чистосердечно во всем признался и раскаялся, понять несложно. По мнению экспертов, таким образом он пытается максимально уменьшить срок своего возможного наказания. Тем более что в казахстанской судебной практике похожие случаи уже были. К примеру, можно вспомнить дело экс-главы МЦПС “Хоргос” Василия Ни и начальника отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаевой, которых ранее вообще освободили от уголовной ответственности. Они проходили по факту получения взятки в один миллион долларов.

“Дела, касающиеся Ни и Сайдуллаевой, по идее, считаются как неоконченное преступление, во-первых, это покушение на преступление. Он признал свою вину и раскаялся в этом. Никакого ущерба нет. Согласно статье 65 УК РК, если он раскаялся в своем преступлении, если не нанес никакого ущерба и помог раскрыть дело, его могут освободить. В законе так указано. Никто - ни пострадавший, ни прокурор, ни они сами - не обжаловал это, не был против”, - сказал в то время председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай.

Впрочем, известные казахстанские адвокаты говорят, что судами в случаях нанесения ущерба государству в особо крупных размерах освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием практически не применяется. Мало того, учитывая, что деньги ЕНПФ, которым руководил Ерденаев, принадлежат простым людям, такая гуманность со стороны суда может быть воспринята обществом как раздражитель.

Хотя на определенное снисхождение экс-глава фонда все же может рассчитывать. И это для него важно, потому как по одной из вменяемых статей ему грозит от 7 до 12, а по второй - от 10 до 15 лет лишения свободы. В итоге, по мнению адвокатов, сотрудничество со следствием, раскаяние и признание вины могут привести к тому, что Руслану Ерденаеву удастся получить срок на 3 - 5 (а может, и более) лет меньше, чем в том случае, если бы он свою вину не признал.

Впрочем, это лишь предположения, основанные на цифрах, что приводит УК. А решать, конечно, будет суд.

Кстати, посредством ходатайства адвоката Александра Блока, заявленного в ходе предварительных слушаний, Руслан Ерденаев намеревался получить изменение меры пресечения на время главного судебного разбирательства с содержания под стражей на домашний арест. Однако в этом ему отказали. Так же, как и в амнистии некоторых других фигурантов, проходящих по делу.

Стоит отметить, что в процессе расследования громких коррупционных преступлений, в которых фигурируют крупные суммы, такая практика для Казахстана является обычной, чтобы исключить возможность обвиняемых скрыться за границей от уголовного преследования.