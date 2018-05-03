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Красные цифры События

Ольга Шишанова

За 10 месяцев 2017 года органы государственной противопожарной службы совместно с представителями местных исполнительных органов потушили 238 лесных и степных пожаров

 

При этом речь идет о пожарах, которые угрожали населенным пунктам. Всего же с начала пожароопасного сезона, по данным службы КЧС МВД РК, зарегистрировали 560 лесных пожаров, что на 83 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Общая площадь, пройденная огнем, согласно предварительным данным, составила 19,7 тысячи гектаров.
Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях. То есть там, где присутствуют те самые четыре процента лесных насаждений, что составляют сегодня площадь, покрытую хвойными и лиственными лесами в Казахстане.
В то же время официальная статистика дает другие цифры - с начала пожароопасного периода нынешнего года в Казахстане произошло 658 природных пожаров, из них 517 лесных и 141 степной пожар. В прошлом году это количество также было намного меньше - 270 лесных пожаров и всего 19 степных возгораний. Площадь, пройденная огнем в 2016 году, составила почти 850 тысяч гектаров.
Но любопытно, что если в прошлом году службы ЧС в основном списывали лесные пожары, особенно в хвойных лесах, на то, что основной почвенный покров там состоит из мхов и лишайников, которые имеют тенденцию не просто к возгоранию, а даже к самовозгоранию под воздействием высокой температуры воздуха, то сегодня речь идет о нарушениях, связанных с человеческим фактором.
Во-первых, это безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопасности, оставляют непотушенные костры или окурки в местах отдыха. И доказать потом, по чьей вине произошел пожар, как правило, очень трудно, практически невозможно.
Во-вторых, это сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к лесным массивам.
В-третьих, это искры из выхлопных труб автотранспорта и самовозгорание промасленного обтирочного материала, что особенно касается сельхозтехники, на которой работают крестьяне.
И только в редких случаях, как выяснилось, виноваты естественные причины, тот же удар молнии или сухие грозы. Особенно в то время, когда пожароопасный сезон вроде бы по календарю должен закончиться, однако пожары продолжают полыхать. В Казахстане такая проблема наблюдается, к сожалению, в самом лесистом регионе - на востоке страны, где в нынешнем году больше всего пожарам подверглись леса в Бескарагайском и Бородулихинском районах, а также лесопосадки на окраине Семипалатинска.
Во всех случаях противопожарные службы ЧС задействовали не только десятки единиц специализированной техники, но и вертолеты с водой, что говорит о серьезности происшествий. Что касается степных пожаров, то их наибольшее количество, как в прошлом, так и в этом году отметили в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Астана

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Просмотрено: 2480 раз Просмотров: 2480 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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