Ольга Шишанова

Только за одну неделю на границах Казахстана с сопредельными странами - Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией и Китаем - остановили подкарантинный груз общим весом более 579 тонн, из которых почти половину - 232 тонны - вернули на территории стран-экспортеров, а две тонны уничтожили на месте



Больше всех преуспевает в поставках некачественной продукции Кыргызстан. Что только ни везется в Казахстан из этой республики - яблоки и хурма, бананы и фасоль, картофель и сухофрукты. И вся указанная продукция по большей части оказывается либо заражена вредоносными насекомыми, либо болезнями растений, либо вообще идет без сопроводительных сертификатов. Не случайно за предыдущий месяц фитосанитарным контролем Казахстана на ввозимую продукцию из этой страны наложили штрафы на общую сумму 431 тысяча тенге, а саму продукцию весом почти в полторы тысячи тонн возвратили обратно в Кыргызстан, при этом 12 тонн уничтожили на пропускном пункте. Более того, за предыдущие девять месяцев выявили 1376 правонарушений со стороны киргизских перевозчиков, и в сравнении с прошлым годом эта цифра выросла. В 2016 году таких нарушений - отсутствие товарно-транспортной накладной, нарушение весогабаритных параметров, отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов и осуществление каботажных перевозок - выявили 1141 раз, и то за 12 месяцев.

На втором месте по правонарушениям ввоза продукции оказалась Россия. Мандарины (транзитом из стран третьего мира) и подсолнечник без сертификатов, зараженные пиломатериалы и рис без маркировки, все это и еще десяток наименований подкарантинной продукции отправили обратно. А зараженные картофель, сухофрукты, яблоки и груши, орехи и хурму уничтожили.

Узбеки пытались провезти за неделю в Казахстан 20 тонн зараженных червецом Комстока хурмы и гранатов. Эта болезнь растений “живет” в Узбекистане столько, сколько существует само это государство, поэтому странно, что до сих пор Минсельхоз республики, невзирая на периодические эпидемиологические вспышки, не может или не хочет решить эту проблему.

Китай пока одноразово за неделю “попался” на ввозе овсяных хлопьев весом 70 тонн с недействительным сертификатом.

Все эти факты говорят о том, что из сопредельных государств в результате недоработки законов Таможенного союза и ЕАЭС с каждым годом усиливается поток некачественной импортной продукции, и винить казахстанских пограничников, что порой на границе бывают заторы ввиду необходимых проверок, некорректно. Хотя бы по той простой причине, что с пограничных постов законодательно убрали должности фитосанитарных врачей. Кому и зачем это понадобилось - неизвестно второй год.

Поэтому вся надежда, что в республику не попадет некачественный товар или зараженные продукты, которые напрямую скажутся не только на здоровье самих казахстанцев, но и на окружающей среде, кроме пограничного контроля разве что на фитосанитарную службу РК. Она существует в больших городах, и то не везде.

Тем не менее заявление главного санврача страны Жандарбека Бекшина подтверждает вышеуказанные факты того, что “по республике только 12 процентов продукции отечественных производителей не отвечают требованиям технических регламентов, тогда как наибольший процент несоответствующей продукции приходится на долю продукции импортной - 88 процентов”. При этом основным нарушением требований технических регламентов является несоответствие требованиям по безопасности - 36 процентов случаев, физико-химическим показателям - 12 процентов и нарушение производителями правил маркировки - 48 процентов. Однако и под этими нарушениями могут быть скрыты дополнительные проблемы, например, ввоз продукции ГМО или присутствие ДНК свиньи в мясе “халял”.

Однако больше всего фитосанитарными службами на территории республики обнаружены вредные несоответствия в хлебе и хлебобулочных изделиях как в отечественных, так и в импортных образцах - практически четверть из отобранных проб, а также в детском, специализированном и диетическом питании, которое поступает из-за рубежа.

Всего же, по данным Бекшина, за 10 месяцев текущего года на вот такую продукцию наложили штрафов на сумму почти в 20 миллионов тенге. Вместе с этим более 172 тонн несоответствующей продукции на сумму более 11,2 миллиона тенге сняли с реализации на предприятиях торговли.

И поэтому вступившие в силу 9 октября 2017 года обновленные “Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукции” вызывают откровенное недоумение. Вместо ужесточения законодательства вносимыми поправками исключили требования к наличию санэпидзаключений у объектов торговли из-за того, что все они почему-то оказались переведены в группу незначительной эпидзначимости (!).

Хотя только на прошлой неделе в мажилисе парламента РК поднимался вопрос о пересмотре Закона “О торговле” в сторону ужесточения требований к качеству как производимой, так и продаваемой продукции, а также в отношении ценовой политики, которую навязывают потребителям торговые сети.



Астана