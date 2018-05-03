Константин Маскаев

В эти дни в Алматы и Москве вспоминают подвиг героев-панфиловцев. 18 ноября 1941 года воины дивизии приняли неравный бой. Терпя большие потери, отбили серию танковых атак, но не пропустили наступающие немецкие части к Москве.

Этот героический эпизод Великой Отечественной войны стал первым, проложившим дорогу к Великой Победе. Впервые с начала войны врага остановила несгибаемая сила советского солдата



Летом 1941 года в Алма-Ате сформировали ставшую вскоре легендарной 316-ю стрелковую дивизию. Командир, генерал-майор Иван Панфилов, собирал ее из казахстанцев, жителей соседней Киргизии: алматинцев, фрунзенцев и жителей окрестных городков и селений. Панфилов предвидел, что этим гражданским, в общем-то, людям - рабочим, сельчанам, интеллигенции, студентам и даже вчерашним школьникам - вскоре предстоит встать именно против танков. Поэтому и обучал их в полях под Талгаром истреблению бронетехники: “обкатывал” тракторами, учил зарываться в землю, выстраивая оборону. Но главное, он показал своим воинам, что, несмотря на грозный и неприступный вид, танк уязвим. Его можно остановить и сжечь. В ноябре 41-го под Москвой бойцы 316-й стрелковой дивизии сумели это сделать. Их подвиг стал известен как подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев.

Принявших бой было больше. Газеты написали о 28, потому что фронтовой корреспондент до публикации успел собрать сведения только о них. Но сегодня потомки чтут память всех панфиловцев. И тех, что полегли в ноябре 1941 года, и тех, кто продолжил боевой путь.

Спустя всего два дня после легендарного боя у разъезда Дубосеково осколок вражеской мины оборвал жизнь самого командира Ивана Панфилова.

В Алматы в честь легендарной дивизии в 1975 году, к 30-летию Победы, открыли мемориал воинской славы “Подвиг”. Горожане и гости приходят сюда, чтобы почтить память и возложить цветы к Вечному огню. В расположенном рядом Доме армии есть музей, в котором собраны уникальные экспонаты, связанные с битвой под Волоколамском и участием казахстанцев в обороне Москвы.

В минувшую субботу в Алматы представители общественного движения “Нас миллионы - панфиловцев”, ветераны Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты возложили к мемориалу славы цветы и почтили память славных пращуров.

Одновременно в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве также чествовали наших земляков и вручали награды участникам панфиловского движения и движения “Свеча памяти”.

С 16 по 20 ноября в столице России проходили панфиловские дни - в память сражений 1941-го под Москвой и участия в них легендарной 8-й гвардейской дивизии под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.

Среди награжденных ветераны-панфиловцы, члены мотоклуба “Ночные волки”, представители органов власти, общественных и ветеранских организаций, преподаватели школ, деятели культуры. Многие, в том числе внучки генерала Панфилова, также по приглашению прибыли на торжества.

Организатором панфиловских мероприятий в 2017 году выступил центр поддержки добровольцев “Единство”.