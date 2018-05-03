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Мадина Меирманова
За минувший год казахстанцы 37 миллионов раз обратились к услугам портала электронного правительства. Рост популярности e-gov настолько велик, что власти решили “оцифровать” жизнь гражданина

О том, что за всеми нами следит “большой глаз”, известно всем. Но, судя по рассказам министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, следят за нами не только через видеокамеры и смартфоны.
“После рождения ребенка его родителям автоматически будут поступать SMS-уведомления с предложениями указать ФИО ребенка для получения свидетельства о рождении, номером счета для оформления пособий и адресных данных для постановки в очередь в детский сад”, - рассказал Абаев. То есть система электронного правительства будет в курсе пополнения в семействе казахстанцев еще до обращения в него граждан.
По сути, “правительство для граждан” становится огромной системой, в которой будут аккумулироваться не только государственные услуги, но и информация о самих гражданах.
Аналогичная система контроля существует во многих странах. В ней аккумулируются все данные о гражданах начиная с момента рождения и до самой смерти. Причем на основе имеющейся информации государство может анализировать перспективы состояния и качества рабочей силы в стране через несколько лет. Например, если увеличивается число отказов от детских прививок (а их наличие заносится в такую базу данных), то ожидается рост заболеваний среди таких “отказников”, когда они войдут в трудоспособный возраст. А значит, КПД работника будет ниже.
В большинстве стран подобная информация аккумулируется у фискальных органов в целях налогообложения. Тот же прогноз по трудоспособности позволит просчитывать ожидаемые поступления по социальным налогам.
И так по всем сферам.
В Казахстане пока непонятно: станет ли эта информация использоваться для аналитики экономических прогнозов или ограничатся SMS-оповещением.
Но в целом портал e-gov весьма удобен для населения. Только за прошлый год казахстанцы 37 миллионов раз обратились к порталу за получением услуг. Интересно, что 15 миллионов обращений - это запрос адресной справки. В числе популярных также справки о наличии/отсутствии судимости и актов обременения на недвижимость. Судя по справкам, граждане либо активно берут кредиты в банках, либо трудоустраиваются.
Впрочем, население активно обращается к услугам электронного правительства не только через портал, но и через ЦОНы.
Выступая на правительственном часе в мажилисе, Даурен Абаев особо отметил, что взволновавшая казахстанцев информация об утечке данных из алматинского ЦОНа не подтвердилась. “К нам поступили 60 жалоб о том, что “сотрудники ЦОНа получили доступ к личным данным без моего разрешения”, - рассказал министр о последствиях общественного резонанса. - Так они (граждане. - “НП”) думали. То есть они приходят и говорят: “Дайте мне справку?”. Сотрудник ЦОНа с его ЭЦП заходит по персональным данным, сверяясь с удостоверением личности, получает справку и выдает”, - сказал глава ведомства. Но, по его словам, “люди просто забыли, что обращались и получали справку”. “То есть они видели в своем личном кабинете, что кто-то три месяца назад получал справку, и говорят, что не заказывали эту справку. Но благодаря заявлениям, благодаря видеокамерам мы все это выясняем. Если мы сейчас не пойдем навстречу гражданам, то в ЦОНах опять будет очередь. Поэтому мы видим два пути - повышение навыков самих граждан плюс интеграция всех информационных систем, которые у нас имеются”, - заявил Абаев.
Популярны у населения и специализированные автоЦОНы. Только за 10 месяцев этого года спецЦОНы выдали более 314 тысяч водительских прав, поставили или сняли с учета более 1,2 миллиона автомашин.
К слову, через спецЦОНы ведется продажа “привлекательных” номеров для авто. За три года МВД продал их 15,76 тысячи на общую сумму 5,54 миллиарда тенге.
Сумма немалая, хотя в некоторых странах на автономерах зарабатывают гораздо больше. Например, недавно бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер с единственной цифрой “2” за три миллиона долларов. Номер “1111” получил 12-летний подросток в качестве подарка от отца, заплатившего 400 тысяч долларов. Подобные аукционы в ОАЭ проводятся периодически. Последний собрал 15 миллионов долларов прибыли. При нашей любви к пафосу подобные аукционы можно было бы проводить и у нас. В электронном, разумеется, виде.

Астана

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Просмотрено: 2433 раз Просмотров: 2433 опубликовал: Ruslan 21 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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