Решением совета директоров Национальной компании Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева назначили на должность председателя правления. Туякбаев в 2001 году окончил Ближневосточный технический университет (Турция), в 2004 году - университет Торонто (Канада). В 2005-2009 годы он занимал различные должности в Агентстве по делам госслужбы, Посольстве РК в РФ, Министерстве индустрии и торговли, Администрации президента, а в 2012-2017 годы работал заместителем акима Южно-Казахстанской области, курировал вопросы инвестиций, промышленности и предпринимательства. С октября 2016 года и по сегодняшний день Туякбаев занимал должность председателя комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

Председателем Федерации профсоюзов Казахстана (ФПРК) избрали Бакытжана Абдраима. В разные годы он работал судьей Высшего арбитражного суда РК, судьей Верховного суда РК, а также председателем Союза судей РК. В 2000 году Абдраим был сопредседателем рабочей группы по разработке модельного Гражданского процессуального кодекса в Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге, РФ.

Кроме того, с 2008 по 2011 год занимал должность ректора Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, в 2013 и 2014 годах был заместителем министра обороны Республики Казахстан.



Подготовила Айгуль Жилкишина