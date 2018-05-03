Айдар Ермеков

Торговый конфликт между Астаной и Бишкеком обнажил целый ряд проблем, о которых раньше вслух не говорили. Между тем очевидно, что они оказывают пагубное влияние на экономику ЕАЭС. И теперь понятно, что не будь этого скандала, продолжалось бы и это пагубное влияние...



Вступление в ВТО

как “стартап” к массовой контрабанде

Пока десятки СМИ и сотни блогеров, смакуя тему, освещают увлекательный документальный сериал на тему приграничных торгово-экономических разборок между двумя братскими и к тому же соседними государствами, финансовые аналитики подсчитывают убытки от простаивания фур у таможенных постов.

Тем временем политики с обеих сторон продолжают заниматься пинг-понгом, предъявляя друг другу взаимные претензии и сопровождая их бесспорными, на взгляд каждой стороны, аргументами. Все в рамках классики жанра.

Начнем с того, что замысел создания ЕАЭС состоит в полном экономическом взаимодействии интегрированных постсоветских стран, которое в обозримом будущем должно обеспечить стабильный экономический рост всем участникам. Как за счет торговли, так и за счет кооперации, создания совместных производств, беспрепятственного перемещения по общему экономическому пространству не только товаров, но и тех, кто их производит, занимается строительством или оказывает какие-либо услуги.

Разумеется, не сразу. И для этого нужно было чем-то жертвовать. Например, перестать возить контрабанду.

Однако скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Отказаться от контрабандного китайского товара для Кыргызстана оказалось непросто, так как его реализацией на протяжении всего периода независимости живет значительная часть населения страны.

Справедливости ради стоит сказать, что контрабандным китайский товар для Кыргызстана был не всегда и не весь. Основной поток ширпотреба из Поднебесной хлынул к нашим южным соседям после того, как их страна вступила в ВТО, где в то время уже был Китай. Как известно, правила, действующие в этой организации, обеспечивают достаточно свободный режим торговли, чем и пользовались жители маленькой республики, оставшиеся без работы в результате успешно осуществленного в рамках десоветизации развала промышленности.

Разумеется, это оказалось на руку Китаю. Многочисленные фуры из Урумчи, пересекая киргизскую границу, прямиком пошли на два крупнейших в Центральной Азии вещевых рынка - “Дордой” в Бишкеке и “Тураталы” в Оше. А уже оттуда товар расходился на все четыре стороны по всему постсоветскому пространству.

Оба этих рынка имели и продолжают иметь большое значение для экономики Кыргызстана. Достаточно сказать, что количество торговцев на рынке “Дордой”, согласно опубликованным в открытых источниках данным, превышает 55 тысяч человек, торгующих на 44 тысячах торговых точках, расположенных на площади в 100 гектаров. А если к ним прибавить остальных работников (пункты питания, парикмахерские, гостиницы, охрана, грузчики и т.д.), то количество трудящихся там людей превысит 150 тысяч человек.

Плюс к этому “Дордой” обеспечивает работой огромное количество и розничных торговцев по всему Кыргызстану.

Этот рынок настолько масштабен, что в свое время им заинтересовался Всемирный банк, специалисты которого в 2009 году провели исследование с выводом, что годовой товарооборот “Дордоя” составляет четыре миллиарда долларов. При этом, согласно тому же исследованию, до кризиса 2008 года он доходил до семи миллиардов тех же долларов.

Примерно то же самое можно сказать и о рынке “Тураталы”. Владельцы же этих двух рынков по праву считаются одними из самых богатых (если не самыми) кыргызстанцев.



И опять - закон, что дышло?

Вхождение Кыргызстана в ЕАЭС предписывало ему игру по несколько другим правилам. Единые таможенные тарифы существенно снижали привлекательность двух киргизских мегабазаров, главным преимуществом которых были дешевые оптовые цены.

Именно с этим в свое время были связаны попытки организации протестов против вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. На самом деле, если завозить весь товар по единым таможенным тарифам, то существование “Дордоя” и “Тураталы”, по понятным причинам, теряет смысл. Не говоря уже об их владельцах, лишающихся в таком случае миллионных прибылей. В то же время без работы могли остаться сотни тысяч граждан Кыргызстана.

Этого допускать никто не хотел. И в КР пошла контрабанда. Рынки продолжили работать. А киргизские бизнесмены и их лоббисты из государственных структур в сговоре с отдельными казахстанскими чиновниками организовали провоз контрабандных товаров на территорию Казахстана и дальше в Россию и Беларусь.

Так и появился тот самый “серый импорт”, о котором сегодня говорят на официальном уровне и пишут во всех газетах. Основную его часть составляют товары народного потребления и различный ширпотреб.

Схема его распространения ничего нового не представляет. Обычно это манипуляции с декларированием товаров либо фальсификация таможенных документов. Нередки случаи, когда грузовые машины пересекают границу и вовсе в “черную”. То есть их проход нигде не фиксируется. У контрабандистов все отработано по принципу “ты мне, я тебе”, по которому глаза коррумпированных таможенников закрываются на все в сладострастном предвкушении шелеста купюр иностранной валюты крупного номинала, оседающих в их карманах. Кстати, не только в Кыргызстане.

“Серый” товар вначале попадает туда, а затем по таким же отработанным схемам развозится по другим странам СНГ. Только с переклеенными ярлыками Made in Kyrgyzstan.

Очевидно, что подобный метод позволяет фактически беспошлинно завозить китайскую продукцию на пространство ЕАЭС, где она распространяется как киргизская. И эта практика приносит баснословные прибыли контрабандистам, одновременно нанося ущерб государствам. Но она позволяет функционировать рынкам “Дордой” и “Тураталы”, благодаря чему сотни тысяч кыргызстанцев имеют работу.

Существенное значение этих двух рынков для Кыргызстана проявилось сейчас, когда казахстанско-кыргызстанская граница оказалась фактически перекрыта. Завязанные на них люди ощутили это в полной мере.

Что касается Евразийской экономической комиссии, то она, безусловно, выявляет отдельные нарушения. Но далеко не все. Таким образом, по данным экономистов, опубликованным в открытых источниках, из виду теряется почти 50 процентов завозимого из Китая товара на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Это данные за 2016 год. Что касается отдельно Казахстана и Кыргызстана, то потери для их бюджетов составили 4,6 и 4,2 миллиарда долларов соответственно.

К тому же существует и косвенный ущерб, который несут производители стран ЕАЭС из-за наплыва дешевой китайской продукции. Он, согласно тем же данным, составляет около пяти миллиардов долларов.

Не стоит забывать и про то, что любые незаконные манипуляции с чем бы то ни было на руку организованной преступности. Кроме того, по тем же “серым” схемам происходит и распространение наркотиков, и даже оружия. А в условиях угрозы распространения международного терроризма этот вопрос весьма актуален.

Сейчас, читая все эти многочисленные сводки о возвратах и штрафах на казахстанской-кыргызстанской границе, только уж очень ленивый человек не подумает о том, что в период жизни “душа в душу” на все эти безобразия закрывались глаза. И, разумеется, не за “спасибо”. То есть во имя дружбы, согласия и собственного благополучия ответственные за это люди подвергали риску здоровье населения целой страны. Поскольку, если к нам завозился провиант, не прошедший ветеринарный контроль, то не исключено, что мы действительно могли употреблять в пищу вредные для здоровья продукты питания. В том числе и завезенные из КНР с наклейкой Made in Kyrgyzstan.

А потом этот скандал, при котором оппоненты в порыве ярости без какого-либо стеснения говорят друг другу все, что думают, выплескивая на суд общественности самые сокровенные тайны. Самым простым в этой ситуации оказалось перекрыть границу. Разбираться же в мудреных коррупционных хитросплетениях ни наши, ни киргизские антикоррупционные органы, по всей видимости, желания не имеют.