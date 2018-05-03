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Где, что и почем? События

Мадина Меирманова
Государственно-частное партнерство (ГЧП) - один из неплохих способов снизить одномоментную нагрузку на бюджет при одновременном стимулировании развития бизнеса. По крайней мере, именно так воспринимается ГЧП во всем мире, где частника привлекают для строительства и эксплуатации инфраструктурных и социальных объектов, начиная от дорог и заканчивая специализированными медицинскими центрами. В Казахстане эта сфера только-только набирает обороты. Но и здесь, судя по недавнему обсуждению этой темы в правительстве, не обходится без традиционных для нашего менталитета приписок и отчетов “для галочки”

Юридическая история государственно-частного партнерства в Казахстане началась более 10 лет назад, когда в правительстве всерьез задумались о перспективах привлечь частный бизнес к инфраструктурным проектам. Тогда на повестке дня стояло строительство школ и детских садов на основе ГЧП. Но то ли непонимание инструмента возврата инвестиций, то ли отсутствие для этого законодательных механизмов, но “школы по ГЧП” отложили на неопределенный срок. Равно как и другие относительно мелкие проекты - государство предпочло сконцентрироваться на крупных концессионных (строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии Станция Шар - Усть-Каменогорск, строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан - Актюбинская область, строительство и эксплуатация нового пассажирского терминала международного аэропорта города Актау) или передаче в доверительное управление и аренде. Впрочем, последние виды контрактов хоть и причислялись к ГЧП по терминологии, но содержательно, как считали экономисты, таковыми не являлись. Поскольку в большинстве ранее заключенных договоров равномерно не распределили риски между государством и бизнесом.

 

 

Экономический кризис и дефицит бюджетного финансирования социальных проектов вынудил власти пересмотреть свое отношение к сфере ГЧП, переориентировав внимание на более скромные масштабы. В результате нескольких этапов поправок в законодательство в стране виды ГЧП-проектов расширили: кроме концессии, доверительного управления, аренды и лизинга в их число включили договоры на разработку технологий, контракт жизненного цикла, сервисный контракт и “иные договоры, соответствующие признакам государственно-частного партнерства”.
Таковых в мире существует всего несколько типов. Причем, что весьма важно, почти все они ориентированы на создание новых объектов и последующий возврат инвестиций бизнесу через гарантированный закуп услуг.
 Строй - обладай - эксплуатируй (build - own - operate) - частный партнер строит и эксплуатирует объемы или оказывает услуги без передачи права собственности государственному сектору.
Строй - эксплуатируй - передавай (build - operate - transfer) - частный партнер строит объекты в соответствии со спецификацией, согласованной с государственным агентством, эксплуатирует их на протяжении определенного периода времени и затем передает государству.
Покупай - строй - эксплуатируй (buy - build - operate) - правительство продает существующий объект предприятию частного сектора, которое затем производит обновление или расширение, необходимое для его эффективной эксплуатации с точки зрения затрат.
Проектируй - строй - эксплуатируй (design - build - operate) - приватный партнер проектирует, строит и эксплуатирует государственные объекты с правом собственности в государственном секторе.
Строй - развивай - эксплуатируй (build - develop - operate) - приватный партнер берет в лизинг или покупает существующий объект у государственного агентства, инвестирует собственный капитал для обновления, модернизации, затем эксплуатирует по договоренности с правительством.
Судя по статистике, которую на днях представило Миннацэкономики, ГЧП в стране развивается бурными темпами: всего заключено 116 договоров на общую сумму 139,5 миллиарда тенге. (Только за текущий год заключено 88 договоров на 70 миллиардов.) Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, введено в эксплуатацию 53 объекта на сумму 70 миллиардов тенге, а на этапе строительства находятся 63 объекта (на сумму 69,5 миллиарда тенге). Готовится к заключению еще 431 договор ГЧП общей стоимостью 1,7 триллиона тенге (из них 15 проектов - республиканского уровня, 416 - региональных проектов).
Наиболее популярными стали контракты в сфере образования (детские сады) и здравоохранения. Причем разброс масштабов проектов весьма существенный - от открытия кабинетов МРТ (в Караганде) до строительства и эксплуатации городских поликлиник и станций неотложной помощи.
Как считают в Министерстве экономики, столь бурное развитие института ГЧП связано с тем, что в последние годы значительно упрощены процедуры утверждения проектов государственно-частного партнерства и планируется дальнейшее совершенствование процедур. Например, проектом новых поправок предусмотрено, что организатор конкурса может самостоятельно проводить экспертизу проектов договоров, а не отправлять, как это делается сегодня, в центр ГЧП в Астану. Это позволит сократить сроки согласования и экспертизы проектов с семи до трех месяцев.
Еще одним важным изменением станет предоставление гарантии потребления на три и более лет. Это особенно важно, учитывая, что сроки реализации проектов могут длиться до 30 лет и инвесторам требуются гарантии возврата инвестиций.
Впрочем, премьер-министр страны оказался недоволен цифрами. А точнее, их “тыльной стороной”. Выяснилось, что акимы рапортуют о заключаемых договорах, не проводя в дальнейшем никакой практической работы.
“Тимур Муратович (министр нацэкономики Тимур Сулейменов. - “НП”) в своем выступлении сказал, что Карагандинская область является лидером по заключенным договорам (ГЧП. - “НП”). Но если мы дальше посмотрим, что на стадии конкурса подписания - ноль, разработка документации - ноль. Трудно сказать, что Карагандинская область - лидер. Надо смотреть в комплексе, тогда выходит, что лидер у нас Восточно-Казахстанская область, 96 договоров. Это лидер, а то, что договора заключены и дальше никакой работы нет, - откуда он лидер, расслабился просто”, - возмутился Бакытжан Сагинтаев.
Впрочем, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов возразил, что якобы в его регионе реализован 21 проект государственно-частного партнерства на сумму 7,4 миллиарда тенге, еще 11 находятся на стадии проработки: “С начала года открыто 19 частных дошкольных организаций, четыре из них - по механизму ГЧП. Эта деятельность действительно становится привлекательной для бизнеса, и уже есть пример, когда детский сад, который долго существовал как ночной клуб, в этом году снова стал детским садом”.

Астана

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Просмотрено: 2429 раз Просмотров: 2429 опубликовал: Ruslan 23 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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