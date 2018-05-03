Мадина Меирманова

Как выигрывать тендеры у иностранцев

Вчера мажилис согласился с поправками в проект бюджета на ближайшую трехлетку. Теперь депутаты должны собраться на совместное заседание палат, чтобы единодушно принять главный финансовый документ страны



Главное новшество документа (который сопровождали поправки в бюджетное законодательство) - появление в будущем году нового бюджетного “подразделения” четвертого уровня. То есть внедрение самостоятельности (пока частичной) бюджетов аулов и поселков, чьи акимы избирались населением пару лет назад.

Еще одним важным законом, который вышел в среду из стен мажилиса (отправившись по законодательной лестнице в сенат), стал новый Кодекс “О таможенном регулировании в РК”. Как заметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя итоги многих месяцев работы палаты над документом, “законопроект значительно упростит деятельность предприятий, занятых во внешнеэкономической деятельности. Тем самым, на наш взгляд, будут созданы условия как для роста экспорта, так и для упрощения поставок импортных товаров”.

Впрочем, все это будет возможно только тогда, когда исполнители на местах, то есть рядовые таможенники, будут работать в рамках закона.

К слову, спикер открыл “политическую тайну” главного таможенника страны Госмана Амрина.

“Говорят, вы, Госман Каримович, чуть в “Ак жол” не вступили. Может, с одной стороны, и нужно было. Тогда, может быть, таможня будет ближе к бизнесменам”, - не удержался он от колкости.

Впрочем, с новым кодексом таможня будет ближе, но таможенник - дальше от бизнесмена: запускается “единое окно” для всех таможенных операций, предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин при таможенном декларировании товаров; расширяется количество таможенных операций, по которым могут предоставить предварительную информацию.

Впрочем, депутаты продолжают критиковать правительство за “недоделки и упущения”. Кабмин соглашается, кивает и благодарит за объективную критику.

Как, например, в вопросах антидемпинговых мер в поддержку отечественного бизнеса. Депутаты заметили, что казахстанские компании неконкурентоспособны в тендерах по инфраструктурным проектам. Иностранные бизнесмены имеют доступ к более дешевым кредитам на внешнем финансовом рынке и, соответственно, имеют возможность демпинговать и выигрывать тендеры.

“Это стало тенденцией и получило распространение практически на все проекты республиканского значения”, - сказал депутат Павел Казанцев, обсуждая ратификацию поправок к соглашению о займе между РК и МБРР на строительство транзитного коридора “Западная Европа - Западный Китай”.

По мнению спикера мажилиса, “настало время правительству и Национальному банку подумать об удешевлении кредитных ресурсов отечественным компаниям, работающим в реальном секторе экономики”. По его словам, иностранные компании демпингуют “повсеместно”. “Мы должны защитить отечественный бизнес, мы должны законодательно предотвратить и устранить недобросовестную конкуренцию”, - обратился Нигматулин к Минфину и Миннацэкономики.



Астана