АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

АВТОБУС ПО ЦЕНЕ ТАКСИ
Подробнее >>>
“ЛИВЕРПУЛЬ” ПОРАЗИЛ КАРИУС

КТО ОТДАЛ ПОБЕДУ “РЕАЛУ”
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Куат Борашев занял пост председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Казахстана. Напомним, что Борашев до этого назначения занимал пост главного редактора республиканской газеты “Егемен Казахстан”.
Нурбека Оршубекова назначили председателем комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК. Ранее он трудился на должности заместителя председателя комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Подготовил Алан Байтенов

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2780 раз Просмотров: 2780 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (132)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390