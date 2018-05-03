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Куат Борашев занял пост председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Казахстана. Напомним, что Борашев до этого назначения занимал пост главного редактора республиканской газеты “Егемен Казахстан”.
Нурбека Оршубекова назначили председателем комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК. Ранее он трудился на должности заместителя председателя комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.
Подготовил Алан Байтенов