

Кто на новенького? События Куат Борашев занял пост председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Казахстана. Напомним, что Борашев до этого назначения занимал пост главного редактора республиканской газеты “Егемен Казахстан”.

Нурбека Оршубекова назначили председателем комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК. Ранее он трудился на должности заместителя председателя комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.



Подготовил Алан Байтенов Поделиться: 0

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Просмотрено: 2780 раз Просмотров: 2780 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)