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Туристы счастливы События

Алан Байтенов
Как пишут, любое упоминание случайно, ведь персонажи вымышленные. Правда, вот штрафы настоящие.
О чем речь? Силовики нашей столицы решили, что шесть переодетых чехов (в смысле, европейцы и любители пива), пусть по мелкому, но хулиганят у почти государственного символа. А именно у монумента I LOVE ASTANA. Эти полуодетые туристы (здесь к разговору о наполовину полном стакане) трезвые, поэтому и рискуя отморозить душу, вздумали одеться как вымышленный “журналист из Казахстана” Борат Сагдиев. Ну и сделать фото на память.
Справедливости ради надо сказать - стражи порядка шутку поняли. И не стали “шить” нашим европейским гостям эксгибиционизм в самом тяжком его проявлении. Итог - всего 22,5 тысячи тенге штрафа на каждого

История с появлением Бората в эфире немного напоминает злобно-стыдливую улыбку, ту самую, с которой человек пытается отшутиться на обидный выпад. Помните ее - ту самую, когда официальные лица, еле сдерживая себя, открещивались от родства с Боратом и обижались на тон появления Казахстана на карте мира?
Потом, конечно, эти же официальные лица признали - вымышленный корреспондент заставил говорить о Казахстане так часто, как не смог сделать до сих пор ни один настоящий.

 

 

Прошло время, и из безумно модного купальника товарища Сагдиева выросли и сотрудники полиции. Повторимся, “нарушителям душевного спокойствия” инкриминировали лишь мелкое хулиганство. Гости наши, к слову, согласились. И относиться надо ко всему этому с улыбкой и гордостью за наших доблестных полицейских - для европейца эти деньги, что называется, “тьфу”. А вот живых эмоций, уверены, гости получили гораздо больше, чем от похода по театрам и ресторанам.
В итоге почти все довольны - памятные фото не только сделаны, но и разосланы с помощью соцсетей по всему миру. И да, заметил историю и сам тролль Саша. Туристы-хулиганы счастливы.

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Просмотрено: 3025 раз Просмотров: 3025 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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