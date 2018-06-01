Указом главы государства Ермухамет Ертысбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Беларусь и по совместительству постоянным представителем при уставных органах СНГ. Ранее он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии. Ермухамет Ертысбаев родился 19 ноября 1956 года. Окончил Карагандинский государственный университет, исторический факультет, доктор политических наук.

Алмат Имангожин назначен руководителем департамента государственных доходов по Карагандинской области. Родился в 1969 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления и КазНУ имени аль-Фараби. Трудовой путь начал в 1992 году в должности налогового инспектора. В разные годы был заместителем начальника налогового департамента Астаны, заместителем руководителя департамента государственных доходов по Астане.

Назначен уполномоченный по этике аппарата акима Кызылординской области. Им стал Бакытжан Идрисов. Родился в 1971 году. Окончил Кызылординский педагогический институт по специальности “учитель химии и биологии” и Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности “бакалавр экономики и бизнеса”. В 2012-2014 годы занимал должности заместителей руководителей областных управлений мобилизационной подготовки и архивов и документации. С апреля 2017 года - руководитель отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области.

Новым акимом Актау назначен Галымжан Ниязов. Родился 14 апреля 1973 года. В 2000 году окончил Казахский национальный политехнический университет имени Каныша Сатпаева по специальности “полиграфические машины и автоматизированные комплексы”. Занимал пост заместителя руководителя управления строительства Мангистауской области, а после был заместителем руководителя управления строительства Кызылординской области. С августа 2014 по март 2016 года работал руководителем управления государственных закупок Кызылординской области.



Подготовила Мария Коленко