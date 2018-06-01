Алла Иванилова

Казахстан подошел к новому этапу развития - проактивному правительству, когда для получения государственных услуг не будет необходимости направлять запросы. “Умное” правительство само станет отслеживать жизненные ситуации и выполнять необходимые процессы, а казахстанцам нужно будет только подтверждать эти действия



В Казахстане уже 12 лет работает портал электронного правительства (eGov), которым пользуется почти 50 процентов экономически активного населения республики, что составляет около пяти миллионов человек. На сайте предоставляется 240 услуг, а всего через инфраструктуру электронного правительства оказывается 900 услуг и электронных сервисов. Выдано более 10 миллионов электронных цифровых подписей, из них около 4,5 миллиона записано на чипы удостоверений личности граждан. В целях большего охвата населения государственными услугами реализованы альтернативные каналы взаимодействия помимо портала “Мобильное приложение электронного правительства” (около 20 процентов экономически активных граждан зарегистрировали номера мобильных телефонов), центров обслуживания населения и единого контакт-центра. Для прозрачного взаимодействия государства с бизнесом при получении разрешительных документов внедрили информационную систему “Государственная база данных “Е-лицензирование”. В электронную форму переведены и выдаются все виды лицензий и разрешительных документов. Также создали площадку “Открытое правительство”, состоящую из компонентов “открытые данные”, “открытые нормативно-правовые акты”, “открытые бюджеты”, “открытый диалог”.

Проделанную работу в рамках электронного правительства оценили на международном уровне. Так, на конкурсе World Summit on the Information Society (WSIS) при ООН ряд проектов удостоился наивысших наград по нескольким направлениям. В целом с 2008 по 2014 год в рейтинге ООН по развитию электронного правительства Казахстан поднялся на 53 позиции - с 81-го на 28-е место.

Несмотря на достигнутые результаты, остаются актуальными проблемы, связанные с недостаточным уровнем открытости, клиентоориентированности, проактивности и в целом автоматизации деятельности государственных органов. Также сегодня перед государством стоит задача по повышению уровня информационной безопасности при оказании государственных услуг в электронной форме населению. Эти проблемы станут решать в рамках реализации государственной программы “Цифровой Казахстан”, рассчитанной на 2017-2021 годы.

Одновременно с повышением эффективности деятельности государственных органов продолжат работу по совершенствованию каналов взаимодействия. Для облегчения предоставления государственных услуг внедрят новые технологии. Одна из них - блокчейн, которая обеспечивает информационную безопасность, эффективность деятельности, облегчение информационно-коммуникационной инфраструктуры и подлинность предоставляемых государством услуг путем невозможности изменения или добавления данных за прошедшие периоды. В Великобритании, Эстонии, Грузии, Украине, Гане, ОАЭ, Греции и в других странах внедряют пилотные проекты в государственном управлении с применением этой технологии. В Казахстане в рамках реализации госпрограммы планируется проведение анализа и пилотного внедрения платформы блокчейн.

Чтобы решить проблему с отсутствием фактических почтовых адресов граждан, юридических лиц, проводятся работы по переходу к единой системе электронных абонентских почтовых ящиков для проведения официальной переписки с государственными органами и получения уведомлений в электронном формате.

В целом планируется довести долю электронных услуг до 81 процента от общего числа госуслуг.

Наряду с совершенствованием портала модернизируют мобильное приложение электронного правительства. В марте 2016 года показатель проникновения мобильной связи в Казахстан составил 176 номеров на 100 жителей страны, что показывает его преимущество как одного из альтернативных каналов взаимодействия государства с населением.

Дальнейшее развитие получит “Открытое правительство”, которое направлено на обеспечение открытости государственной информации, прозрачности бюджетных процессов, активное участие граждан в принятии государственных решений, возможности оценки эффективности деятельности госорганов и внесения рекомендаций в проекты НПА, а также эффективный общественный контроль. Принцип “Открытого правительства” доказал свою эффективность в Канаде, Великобритании, США и других развитых странах мира.

В целях создания единого провайдера государственных услуг, который обеспечит дальнейшее развитие принципа “одного окна”, в начале 2016 года создано некоммерческое акционерное общество “Государственная корпорация “Правительство для граждан”. Теперь казахстанцы имеют возможность получения более 500 государственных услуг из единой точки доступа. Реализация программы “Цифровой Казахстан” повысит долю государственных услуг, оказываемых в электронной форме, что отразится на сроках и упрощении процессов.



Астана