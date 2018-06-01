Ольга Шишанова

Правительство снова задумалось о том, как решить проблему снабжения питьевой водой не только сельских населенных пунктов, но и всех казахстанцев. Несколько предложений чиновников озвучили в ходе очередных парламентских слушаний



Программу обеспечения водными ресурсами “Ак-булак”, начавшую свою эпопею еще в 2011 году, как оказалось, благополучно забыли и переориентировали на программу развития регионов с датой окончания в 2020 году. Однако на деле до сих пор все оказывается не так просто, о чем и заявил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. По его словам и по оценкам МСХ РК, всех казахстанцев обеспечат питьевой водой только через девять лет - к 2027 году.

С одной стороны, причина якобы в том, что водные ресурсы Казахстана ограничены по сравнению со многими другими государствами, и в регионах наблюдается их природный дефицит. При этом менее всего пресных, в том числе подземных вод в Атырауской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Акмолинской областях. Тогда как основные ресурсы пресной воды - почти 60 процентов - сосредоточены в южном регионе - в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях и ЮКО.

Что касается более высокой удельной обеспеченности как суммарными ресурсами поверхностных вод, так и формирующимися на собственной территории, то к ним относятся бассейны в Балхаш-Алакольском и Иртышском районах.

Остаются подземные источники. Но здесь уместно вспомнить недавние высказывания председателя комитета водных ресурсов Ислама Абишева о том, что подземные источники должны оставаться неприкосновенным стратегическим запасом Казахстана, особенно ввиду непредсказуемого таяния горных ледников.

Нельзя однако забывать, что в стране до сих пор, несмотря ни на какие программы и финансирование, из 6601 сельского населенного пункта более половины (4034 СНП, в которых проживает почти три миллиона человек) не охвачено централизованным водоснабжением. И не будет, поскольку, по словам Мырзахметова, строительство их экономически неоправданно. А значит, вопрос может решаться только посредством использования подземных источников - а это бурение колодцев и скважин.

Еще в 1462 населенных пунктах требуется новое строительство водопровода (его там никогда не было исторически), а в 1104 - серьезная реконструкция, поскольку вода в них подается менее 12 часов в сутки.

Таким образом, заявил министр, для полного обеспечения хотя бы этих трех миллионов человек питьевой водой даже при сохранении ежегодного объема финансирования проблему можно решить только к 2027 году. И то при увеличении ежегодного финансирования до 100 миллиардов тенге к 2025 году, причем общая сумма вливаний составит 717 миллиардов тенге. В то же время Азиатский банк развития предложил Казахстану свой проект по обеспечению питьевой водой сельских населенных пунктов страны, для реализации которого потребуется сумма в два раза больше - 1,3 триллиона тенге. При этом директор постоянного представительства банка в Казахстане Джованни Капаннелли утверждает, что “благодаря этому проекту текущий объем водоснабжения в сельской местности увеличится более чем в четыре раза”. Вот только кто будет за это платить - неизвестно, поскольку правительство сегодня, как оказалось, находится в поиске источника финансирования вне бюджета.

В противном случае, принимая во внимание масштаб инвестиций, потребителя, на плечи которого все ляжет в очередной раз, ждет серьезное повышение тарифов, что может быть чревато социальной напряженностью. К слову, неизвестно еще, в какие деньги выльются для казахстанцев такие проекты АБР, как “реабилитация ирригационных каналов в пяти областях Казахстана, разработка мастер-плана интегрированного управления водными ресурсами для Астаны и создание центра знаний по водным ресурсам на базе Казахского национального аграрного университета Алматы”.

Помнится, в предыдущие годы уже было подобное предложение от одной из иностранных компаний, которая предложила Казахстану решить водные проблемы за многомиллиардную сумму. Пересчитав эту сумму, водный комитет МСХ РК пришел к выводу о серьезно завышенных расценках и отказался от такой помощи.

Поэтому в этом случае, думается, по-настоящему решением проблемы могло бы стать, наконец, определение единого оператора по строительству и реконструкции не только магистральных, но и всех водопроводных сетей, причем не только в сельских населенных пунктах.

Кстати, Минсельхоз решил, наконец, предложить как альтернативу в этом вопросе возложение таких обязанностей на РГП “Казводхоз”. Объясняя, что это “единственная организация, которая располагает необходимой кадровой, материально-технической и проектно-научной базой, в которой сегодня работают более 10 тысяч человек и на балансе находится 1,5 тысячи специализированной техники”.

“Единый оператор дает маневр для более гибкой тарифной политики, а также решает вопрос эффективной координации строительства и реконструкции как групповых, так и внутрипоселковых водопроводных сетей. Этот подход позволяет также решить одну из актуальных задач по разработке качественной проектно-сметной документации. Как известно, сегодня они разрабатываются различными мелкими компаниями, которые не имеют практического опыта и квалифицированных кадров. Из-за этого происходит удорожание проектов и страдает качество”, - утверждает Мырзахметов.

Возможно, в какой-то мере, особенно на первых порах, это сможет стать хотя бы первым шагом к тому, что водной отрасли республики все-таки уделят должное внимание на высшем уровне, а именно касающееся создания единого органа управления - например, министерства водных ресурсов. Ведь даже если завтра бразды правления (все равно частично) передадут “Казводхозу”, то множество комитетов и управлений в различных министерствах и ведомствах, так или иначе имеющих отношение к водотокам страны, все равно останутся разрозненными, работающими сами по себе и непонятно с какими источниками финансирования.



Астана