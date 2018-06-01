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Постановлением правительства Республики Казахстан Болат Акчулаков назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан. В разные годы он работал в должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, управляющим директором по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, президентом АО “Национальная компания “КазМунайГаз”, а также генеральным директором объединения юридических лиц “Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса “KAZENERGY”.
Серикбол Мусинов назначен руководителем управления здравоохранения Алматы. Он в разные годы занимал должности и.о. директора, директора РГП “Республиканский диагностический центр” МЗ РК, начальника управления здравоохранения Мангистауской области, ответственного секретаря Министерства здравоохранения РК, а также вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 2539 раз Просмотров: 2539 опубликовал: Ruslan 30 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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