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Постановлением правительства Республики Казахстан Болат Акчулаков назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан. В разные годы он работал в должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, управляющим директором по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, президентом АО “Национальная компания “КазМунайГаз”, а также генеральным директором объединения юридических лиц “Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса “KAZENERGY”.
Серикбол Мусинов назначен руководителем управления здравоохранения Алматы. Он в разные годы занимал должности и.о. директора, директора РГП “Республиканский диагностический центр” МЗ РК, начальника управления здравоохранения Мангистауской области, ответственного секретаря Министерства здравоохранения РК, а также вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
Подготовила Айгуль Жилкишина