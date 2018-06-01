Мадина Меирманова

Решение о старте реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года должен принять глава государства, подписав соответствующий указ. Скорее всего, это произойдет в самые ближайшие дни.

Стратегия должна стать первым этапом “большого скачка” Казахстана из экономической ямы, в которой страна оказалась после мирового экономического кризиса. И промежуточным этапом на пути вхождения в тридцатку развитых стран мира



Разумеется, новая программа, как и ее предшественницы, предполагает экономический рост с социальными преобразованиями. Цель - до 2025 года “добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР”.

Небольшое отступление.

Если сравнивать Казахстан со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то по ВВП страны по паритету покупательской способности (ППС) мы уже, в принципе, входим в “сопоставимое число”. Так, ВВП по ППС Казахстан в рейтинге МВФ находится на 52-м месте (ВВП по ППС в 2016 году, по расчетам МВФ, равнялось 25 167 долларов), а в рейтинге, Всемирного банка - на 49-м месте (по расчетам ВБ, ВВП по ППС Казахстана равняется 25 264 долларам). Впрочем, по расчетам казахстанского правительства, в 2016 году ВВП по ППС в стране был 26 048 долларов.

В списке ОЭСР подобный ВВП характерен для стран, находящихся в середине четвертого десятка: Греция, Латвия, Турция. Россия с ВВП по ППС в прошлом году находилась на 41-м месте (23 225), замыкали же список в 2016 году ЮАР (13 229 долларов) и Индонезия (11 717).

Впрочем, если оценивать уровень жизни страны по другому показателю - номинальному ВВП на душу населения (а ранее заявлялось, что Казахстан хочет войти в тридцатку первых стран именно по этому показателю), то картина будет выглядеть совсем иначе.

После нескольких девальваций Казахстан скатился с показателя в 12 300 долларов до 7510 долларов (по прогнозу, в нынешнем году ВВП на душу населения будет равняться 8585 долларов). Здесь Казахстан стоит в рейтинге МВФ на 73-м месте (по данным за 2016 год). Далеко, но все же опережая ЮАР (90-е место с 5261 долларом ВВП на душу населения), Индонезию (114-е место с 3604 долларами). Но отставая от Греции (38-е место с 17 901 долларом), Латвии (51-е место - 14 060 долларов) и Турции (60-е место с 10 743 долларами ВВП на душу населения). Чтобы дотянуть до уровня тридцати развитых стран мира по ВВП на душу населения, Казахстану необходимо подняться до Мальты - в прошлом году именно она замыкала первую тридцатку с ВВП на душу населения (по рейтингу МВФ) 25 214 долларов.

Но вернемся к Стратегическому плану развития Казахстана до 2025 года.

Согласно документу, Казахстан к 2025 году обеспечит рост уровня ВВП на душу населения до 46 100 долларов. Но не номинальному, а по паритету покупательской способности. (Это примерно уровень сегодняшних Канады и Бельгии.)

Такой рост будет возможен лишь в случае, если экономика ежегодно (то есть ближайшие 7-8 лет) будет расти темпами не менее 4,5-5 процентов в год. А для этого требуется повсеместная ориентация на производительность и качество. Среднегодовой рост производительности труда должен составить не менее 4,7 процента в год. Добиваться этого будут посредством “технологической направленности людей, предприятий и отраслей”. Для этого государство будет активно вкладывать в науку - затраты на НИОКР предполагается увеличить до одного процента к ВВП. “В итоге произойдет цифровизация всех сфер жизнедеятельности, овладение цифровыми технологиями и навыками должно стать всеобщим”, - заявили в правительстве. По индексу развития информационно-коммуникационных технологий ООН наша страна должна скакнуть с 52-го сразу на 25-е место. (Сейчас это место занимает Бельгия. Лидером рейтинга ИКТ ООН является Исландия. В рейтингах ВВП по ППС она входит во вторую десятку стран с показателем чуть выше 51 тысячи долларов.)

Одновременно с этим продолжится работа по стимулированию развития конкуренции. Причем как за счет демонополизации отраслей (то есть расширения сфер влияния частного капитала, включая малый и средний бизнес), так и за счет поддержки продвижения экспорта. Вообще на МСБ возлагаются особые надежды: его доля в ВВП страны к 2050 году должна составить около 50 процентов против сегодняшних 27. А к 2025 году этот показатель предполагается “подтянуть” до 35 процентов.

Интересно, что доля несырьевого экспорта товаров и услуг при этом не будет расти столь масштабными темпами: по планам, к 2025 году она должна вырасти с 44,6 процента в общем объеме экспорта до 50 процентов. (К слову, согласно сайту комитета статистики, доля несырьевого экспорта РК в прошлом году составляла 35,1 процента.)

И, кстати, конкуренция будет не только в бизнесе. Власти намерены стимулировать развитие конкуренции между регионами, для чего им предполагается дать бОльшую экономическую самостоятельность и ответственность.

Стратегический план развития Казахстана до 2025 года пришел на смену другой стратегии - до 2020 года. Разработанная в 2010 году Стратегия “Казахстан-2020” стала ответом на вызовы экономического кризиса. И, по задумке, была нацелена на создание базы для посткризисного роста.

По сути, “Стратегия-2020”, которая, как заявили в правительстве, “нивелировала последствия глобального финансового кризиса”, уже исполнена. Но, если вспомнить ее содержание, она лишь аккумулировала в себе все ранее озвучивавшиеся планы по развитию экономики, скорректированные на кризисные условия.

Так, например, индустриализация и создание “корпоративных лидеров” трансформировались в программу индустриально-инновационного развития, что позволило направить на ее реализацию огромные ресурсы в предельно короткие сроки. И, как отмечают в кулуарах столицы, стало “волшебным толчком”: вместо размытых сроков установили предельно сжатые цели и жесточайший контроль за их реализацией. Конечно, не обошлось без традиционных приписок и нецелевого использования средств (когда падает такой объем денег, без коррупции не обойтись). Но на выходе Казахстан все же получил достаточно мощную производственную базу, современную и вполне конкурентоспособную. Добавить к этому планы по открытию на территории РК полусотни переносимых из Китая производств (что также вписывается в стратегию индустриализации) с гарантированным рынком сбыта продукции, можно сказать, что устойчивость промышленного роста достигнута.

Еще один важный пункт, без которого невозможно развитие, - создание инфраструктуры. Строительство дорог, энергетических мощностей, модернизация жилого фонда - важная часть бесперебойности функционирования экономики.

Эти два пункта были нацелены на реализацию ключевых задач: обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 8-8,4 процента, повышение производительности труда к 2015 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в три раза и снижение энергоемкости ВВП в два раза; повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности; создание предпринимательского климата, структуры и содержания общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор, создание наукоемких производств и диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Ну и, наконец, человеческий капитал. Инвестиции в будущее развитие - это прежде всего повышение уровня образования отечественных специалистов с одновременным повышением трудоспособности нации (сюда входят и качественная медицина, и создание адекватных социальных условий). Собственно, на это нацелены реформы в области среднего образования (в том числе и переход на новые стандарты, которые позволяют готовить узких специалистов без широкого кругозора, не требуемого современной экономикой), возрождение профтехобразования и дуальной системы.

В общем, базу создали. Настало время надстройки.



Астана