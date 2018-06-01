Алла Иванилова

Образование Казахстана находится на этапе нового старта. Школьная программа поэтапно переходит на обновленное содержание, в ближайшие годы планируется повсеместно внедрить 12-летнее и трехъязычное образование. И хотя некоторые уверены, что стоит взять паузу в реформах, чтобы не допускать необдуманных экспериментов, в самом Минобразования так не считают, полагая, что это, напротив, отбросит страну назад



В Глобальном индексе конкурентоспособности 2015-2016 годов Всемирного экономического форума (далее - ВЭФ) Казахстан занимает 42-ю позицию среди 140 стран мира. Из 12 индикаторов образования и науки прогресс достигнут по восьми, в том числе по качеству системы образования и научно-исследовательских организаций, доступу школ к интернету, доступности исследовательских и образовательных услуг. Прогресс страны в достижении целей развития тысячелетия отмечает ЮНЕСКО. Казахстан входит в десятку стран-лидеров по индексу развития образования. Отечественные школьники стали серьезными конкурентами зарубежным сверстникам в международных интеллектуальных олимпиадах и научных соревнованиях. Признана соответствующей международным стандартам образовательная деятельность высшей школы страны. Девять университетов отмечены в рейтинге QS-2015. Несмотря на все достижения, есть ряд сдерживающих факторов. ВЭФ обозначил 16 видов знаний и умений успешного в XXI веке человека. Это навыки работы в команде, лидерские качества, инициативность, IT-компетентность, финансовая и гражданская грамотность. Казахстан в рейтинге ВЭФ “Исследование расхождений в навыках XXI века” находится в группе стран с низким уровнем познавательного и эмоционального интеллекта школьников. Уровень компетенций и личных характеристик значительно ниже базовых навыков.

Количество сельских школ преобладают над городскими более чем в три раза (при этом учащихся городских школ больше). Количество малокомплектных школ составляет 44 процента от общего числа организаций среднего образования. Ветхие здания школ с превышенным сроком эксплуатации (1950-1970 годов постройки) переходят в разряд аварийных. И таких насчитывается более 60. Недостаточно эффективна процедура экспертизы учебной литературы - 88 процентов учебников, поступивших от издательств, направляются на доработку. Научно-педагогическую экспертизу с первого раза проходят только семь процентов. Низкими остаются показатели доступности школ к мировым образовательным интернет-ресурсам: в системе электронного обучения задействовано только 1075 школ. Остается высокой потребность в учителях-предметниках со знанием английского языка. Качественный состав педагогов школ с высшей и первой квалификационными категориями составляет лишь 49,8 процента. Только 0,6 процента учителей школ имеют степень магистра. Пятибалльная система оценивания не отражает реальный уровень знаний обучающихся. Казахстанские школьники по итогам PISA-2012 все еще отстают от сверстников из стран ОЭСР по математике на 1,5, естествознанию - на два и по чтению - на 2,5 года. Разница между лучшей и отстающей школами по итогам ежегодного ЕНТ составляет 60 процентов. Не получило широкого распространения внедрение механизмов подушевого финансирования в школах. Попечительские советы общеобразовательных школ выполняют больше функции родительских комитетов, не имея полномочий финансовой автономии.

Это далеко не полный список проблем в среднем образовании, которые требуют решения. А решать их намерены чиновники в рамках реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы.

В первую очередь необходимо поднять статус учителей, ведь это начало всех начал. От педагогов зависит уровень образованности. К сожалению, ни для кого не секрет, что абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу “куда легче поступить”. Проходной балл туда значительно ниже, чем на многие другие специальности. Такая ситуация в будущем может привести к тому, что в составах преподавательского корпуса будут самые слабые выпускники школ. Чтобы этого не допустить, планируется повышать профессиональные компетенции учителей. Разработают профстандарт педагога и пересмотрят механизмы приема на педагогические специальности, а также требования к уровню квалификации в целях создания условий для получения первой и высшей категорий. С учетом перехода на обновленное образование модернизируют содержание образовательных программ вузов. С 2017-2018 года в 15 базовых вузах, осуществляющих подготовку педагогических кадров по четырем специальностям естественно-математического направления, станут осуществлять переход на англоязычное обучение с разработкой образовательных программ, учебников и УМК на английском языке для вузов. С 2019 года планируется перейти на независимую сертификацию педагогических кадров. Ежегодно курсы повышения квалификации в области менеджмента станут проходить 20 процентов руководителей организаций среднего образования. Казахстанские учителя примут участие в исследованиях TALIS, по результатам которых выработают рекомендации по улучшению качественного состава учительского корпуса страны. При отборе учителей для школ будут шире привлекать специалистов со степенью “магистр образования”.

Также планируется повысить престиж профессии. Так, в Австрии широкое распространение получила программа “образовательных “Оскаров” для лучших учителей. В Германии есть церемонии принятия на работу молодых учителей и ухода опытных кадров на пенсию.

Что касается заработной платы, то новая модель оплаты труда гражданских служащих, в том числе работников образования, запущена с 1 января 2016 года. Предусматриваются доплаты педагогам и стимулирующие надбавки за высокие достижения в работе. Это способствует улучшению профессионализма, повышению привлекательности профессии и сокращению чрезмерно высокой педагогической нагрузки.

Высокий уровень экономического развития достигают страны, которые не делят школы на “лучшие” и “худшие”. Поэтому и в Казахстане выравнят уровни обучающихся независимо от места проживания - город или село. Планируется, что на обновленное содержание образования по опыту Назарбаев интеллектуальных школ через пару лет перейдут все классы (в 2016 году - 1-й класс, в 2017 году - 2, 5, 7-й классы, в 2018 году - 3, 6, 8, 10-й классы, в 2019 году - 4, 9, 11, 12-й классы). Обновятся и сами школы. Строительство новых взамен аварийных, а также для ликвидации трехсменных школ станут осуществлять не только за счет республиканского и местного бюджетов, а также через механизмы ГЧП. Такой подход позволит к 2020 году полностью решить эти проблемы.

В планах чиновников согласно Госпрограмме развития образования и науки на 2016-2019 годы всем участникам образовательного процесса обеспечат равный доступ к открытым образовательным ресурсам и технологиям, создадут условия для сетевого взаимодействия. У учеников появится возможность доступа к широкому спектру цифровых образовательных ресурсов из любого места, где есть выход в интернет. Каждый учащийся сможет сам определять темп обучения, не привязываться ко времени занятия и учителю за счет обеспечения персонализации процесса обучения. Минимум два предмета, начиная с основной школы, станут преподавать с применением онлайн-ресурсов.

В рамках проекта Всемирного банка по модернизации среднего образования разработают стандарты тестирования образовательных достижений школьников, усовершенствуют национальные экзамены и мониторинговые исследования.

Финансирование, ориентированное на результат, станет составной частью реформ в сфере управления государственными расходами в среднем образовании. До 2020 года в каждой полнокомплектной школе создадут попечительские советы, а в 2019 году, по итогам положительной апробации, завершат процесс внедрения подушевого финансирования во всех городских школах.

Особое внимание уделяется и нравственному воспитанию. Во все общеобязательные стандарты и учебные программы включают компоненты, способствующие формированию духовно-нравственных и интеллектуальных качеств личности. Разработают и утвердят требования школьных принадлежностей, ориентированных на популяризацию и продвижение казахстанских ценностей, включая публикацию текстов на форзацах учебников и школьных тетрадей.

Создаются условия для дополнительного образования и занятости детей во внеурочное время. Охват детей, занимающихся во внешкольных организациях и школьных кружках, сегодня составляет около 61 процента. Не только “духовной пищей” учащихся намерены озаботиться государственные мужи. Планируется сформировать у школьников культуру питания, в том числе посредством пропаганды сбалансированного здорового питания и обеспечения потребления ими натуральных и свежих продуктов.



Астана