Александр Мироглов

Служба государственной охраны Республики Казахстан приняла в свои ряды новое пополнение. Молодые люди, призванные из разных регионов республики для прохождения воинской службы, приняли военную присягу



“Присяга - особый воинский ритуал, который воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма, преданности родине и президенту Казахстана, а также гордость за службу в рядах этого элитного подразделения Вооруженных сил”, - отметили в пресс-службе госохраны РК.

Перед присутствующими гостями свое мастерство, профессионализм и слаженность действий показали военнослужащие Службы обороны объектов, а президентский духовой оркестр и рота почетного караула выступили с новой программой плац-концерта. Всего за 25 лет независимости Республики Казахстан в рядах Службы госохраны прошли срочную службу около 30 тысяч человек, многие из которых продолжают добросовестно служить Отечеству практически во всех силовых структурах Республики Казахстан.

Принимающие присягу солдаты уже не новички в военной среде. Они прошли курс молодого бойца и уже в ходе торжественного мероприятия продемонстрировали полученные за столь короткий период навыки: показали элементы строевых приемов с оружием и без него и прошли торжественным маршем.

После принятия присяги солдаты отправились по воинским частям Службы государственной охраны РК в городах Алматы и Астане, где они станут выполнять особые задачи по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов, участвовать в выполнении церемониальных ритуалов, охранять эталоны Государственного флага и Герба. Отбор в воинские подразделения Службы государственной охраны Республики Казахстан особенно тщателен и строг. С кандидатами проводят беседы офицеры, выезжающие в департаменты по делам обороны. Выясняется буквально все: характеристики с мест учебы и работы, круг общения призывника, увлечения и жизненные навыки.

Призывники, отобранные для службы в элитном подразделении, проходят специальную проверку. Особое внимание уделяется морально-деловым и физическим качествам кандидата, а также умению в экстремальных ситуациях принимать решения самостоятельно.



Фото Бориса Бузина