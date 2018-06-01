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Кто на новенького? События

Новым заместителем акима Павлодарской области назначен Жайык Шарабасов. Ранее он возглавлял департамент региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Родился в 1980 году в Западно-Казахстанской области. В разные годы работал в министерствах юстиции и культуры, Агентстве по делам религий. С 2013 года был главным экспертом управления оценки эффективности деятельности государственных органов департамента развития системы государственного управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
Гульназ Сисенова назначена новым руководителем управления по государственным закупкам Актюбинской области. Трудовой путь она начала в должности ведущего инспектора специалиста отдела по взиманию налогового комитета Алгинского района. С 2003 по 2009 год работала ведущим специалистом, главным специалистом управления финансов Актюбинской области. Позднее была начальником отдела финансирования реального сектора управления финансов Актюбинской области. В 2013-2016 годах работала заместителем руководителя управления финансов Актюбинской области. С мая 2016 года занимала должность заместителя акима Алгинского района.
Первым заместителем председателя Федерации профсоюзов РК избрали Биржана Нурымбетова. В разные годы занимал должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, заместителя руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. С июня 2015 года по январь 2017 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. С марта 2017 года - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 1983 раз Просмотров: 1983 опубликовал: Ruslan 1 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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