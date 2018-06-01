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Герои нашего времени События

Алла Иванилова
В минувшие выходные прошла встреча президента страны Нурсултана Назарбаева с участниками проекта “100 новых лиц Казахстана”

Проект “100 новых лиц Казахстана” создали по предложению главы государства. Идею озвучили в статье “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания”. Главная цель - выявить лучших представителей различных профессий, а также создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.
В целом для участия в проекте, который стартовал в июне, подали 2200 заявок. Экспертная и рабочая группа отобрала “лучших из лучших”. Главным критерием отбора стал реальный вклад человека в развитие независимого Казахстана. Таким образом, сформировали список из 302 кандидатов, которые должны были пройти конкурс, состоящий из трех этапов. Их дальнейшее участие в проекте зависело от онлайн-голосования. Первый этап проекта “100 новых лиц” завершился 13 ноября. Уложиться в намеченную сотню не удалось. Путем всенародного онлайн-голосования определили 102 победителей отборочного тура. Сотни тысяч казахстанцев отдали более миллиона голосов за участников проекта.
На недавней встрече с финалистами проекта “100 новых лиц Казахстана” президент Нурсултан Назарбаев назвал их “ведущими личностями” и “героями”. “Вы доказали, что талант - это и есть труд. Никогда человек не должен жить без мечты. Иметь в голове мечту и двигаться. Ну, не дойдешь до самой вершины, даже если дойдешь до половины - будешь счастлив, потому что изучишь это. Говорят, если выберешь любимую работу, то всю жизнь работать не будешь. Я считаю, что вы правильно выбрали ваш путь - тернистый, тяжелый”, - обратился глава государства. При этом он отметил, что талантливым людям сложнее всех пробиться в жизни. “Гениев просто убивают. Не любят и богатых людей. Нет чтобы сказать: я тоже таким богатым буду, догоню его”, - сетовал глава Казахстана.
Герои, которые будут вдохновлять и станут примером для молодежи, - это то, что необходимо обществу сейчас. “Экономику создали, бизнес-сообщество создали, Казахстан сделали известным в мире, нас уважают, ценят, казахстанцев узнают. Теперь нужно двигаться на следующую ступень, а двигаться надо через духовное возрождение”, - считает президент.
О “героях нашего времени” узнают все казахстанцы. О них снимут фильмы, телевизионные программы, напишут книги и статьи. Это, по мнению чиновников, будет стимулом для других добиваться лучших результатов в своей деятельности.

Астана

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Просмотрено: 2616 раз Просмотров: 2616 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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