Алла Иванилова

В минувшие выходные прошла встреча президента страны Нурсултана Назарбаева с участниками проекта “100 новых лиц Казахстана”



Проект “100 новых лиц Казахстана” создали по предложению главы государства. Идею озвучили в статье “Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания”. Главная цель - выявить лучших представителей различных профессий, а также создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.

В целом для участия в проекте, который стартовал в июне, подали 2200 заявок. Экспертная и рабочая группа отобрала “лучших из лучших”. Главным критерием отбора стал реальный вклад человека в развитие независимого Казахстана. Таким образом, сформировали список из 302 кандидатов, которые должны были пройти конкурс, состоящий из трех этапов. Их дальнейшее участие в проекте зависело от онлайн-голосования. Первый этап проекта “100 новых лиц” завершился 13 ноября. Уложиться в намеченную сотню не удалось. Путем всенародного онлайн-голосования определили 102 победителей отборочного тура. Сотни тысяч казахстанцев отдали более миллиона голосов за участников проекта.

На недавней встрече с финалистами проекта “100 новых лиц Казахстана” президент Нурсултан Назарбаев назвал их “ведущими личностями” и “героями”. “Вы доказали, что талант - это и есть труд. Никогда человек не должен жить без мечты. Иметь в голове мечту и двигаться. Ну, не дойдешь до самой вершины, даже если дойдешь до половины - будешь счастлив, потому что изучишь это. Говорят, если выберешь любимую работу, то всю жизнь работать не будешь. Я считаю, что вы правильно выбрали ваш путь - тернистый, тяжелый”, - обратился глава государства. При этом он отметил, что талантливым людям сложнее всех пробиться в жизни. “Гениев просто убивают. Не любят и богатых людей. Нет чтобы сказать: я тоже таким богатым буду, догоню его”, - сетовал глава Казахстана.

Герои, которые будут вдохновлять и станут примером для молодежи, - это то, что необходимо обществу сейчас. “Экономику создали, бизнес-сообщество создали, Казахстан сделали известным в мире, нас уважают, ценят, казахстанцев узнают. Теперь нужно двигаться на следующую ступень, а двигаться надо через духовное возрождение”, - считает президент.

О “героях нашего времени” узнают все казахстанцы. О них снимут фильмы, телевизионные программы, напишут книги и статьи. Это, по мнению чиновников, будет стимулом для других добиваться лучших результатов в своей деятельности.



Астана