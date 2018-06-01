ЦИФРОВЫЕ ЗАМЫ

КИБЕРСПЕЦНАЗ МИНИСТЕРСТВ
Подробнее >>>
ФУТБОЛЬНЫЕ УРОКИ НЕМЕЦКОГО В АСТАНЕ

ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу своего нового заместителя Нурсауле Сайлауову, она будет отвечать за развитие социальной сферы. Кандидатура согласована с администрацией президента РК. Ранее курировавший эту отрасль Алибек Наутиев будет отвечать за развитие сельского хозяйства.
Преседателем суда международного финансового центра “Астана” (МФЦА) стал Гарри Кеннет Вульф. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана, который также принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда МФЦА.
Независимый суд МФЦА начнет свою работу в январе 2018 года.
Лорд Гарри Кеннет Вульф является международным арбитром и медиатором в сфере финансового права, имеет богатый опыт работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга.
Назначены новые заместители председателя правления НПП “Атамекен”.
Назначения получили Олжас Каржауов и Куаныш Бишимов.
Олжас Каржауов будет курировать региональный блок вопросов, в том числе сопровождение региональных проектов государственного и частного партнерства, туризм, деятельность дочерней организации - ТОО “Внешнеторговая палата Казахстана” и вопросы нефинансовой поддержки бизнеса. В свою очередь Куаныш Бишимов будет курировать вопросы закупок квазигосударственного сектора, недропользователей, реализацию политики импортозамещения, вопросы сертификации происхождения товаров и индустриального сертификата.

Подготовил Константин Маскаев

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2377 раз Просмотров: 2377 опубликовал: Ruslan 7 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Июнь 2018 (54)
Май 2018 (144)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390