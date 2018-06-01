Аким Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу своего нового заместителя Нурсауле Сайлауову, она будет отвечать за развитие социальной сферы. Кандидатура согласована с администрацией президента РК. Ранее курировавший эту отрасль Алибек Наутиев будет отвечать за развитие сельского хозяйства.

Преседателем суда международного финансового центра “Астана” (МФЦА) стал Гарри Кеннет Вульф. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана, который также принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда МФЦА.

Независимый суд МФЦА начнет свою работу в январе 2018 года.

Лорд Гарри Кеннет Вульф является международным арбитром и медиатором в сфере финансового права, имеет богатый опыт работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга.

Назначены новые заместители председателя правления НПП “Атамекен”.

Назначения получили Олжас Каржауов и Куаныш Бишимов.

Олжас Каржауов будет курировать региональный блок вопросов, в том числе сопровождение региональных проектов государственного и частного партнерства, туризм, деятельность дочерней организации - ТОО “Внешнеторговая палата Казахстана” и вопросы нефинансовой поддержки бизнеса. В свою очередь Куаныш Бишимов будет курировать вопросы закупок квазигосударственного сектора, недропользователей, реализацию политики импортозамещения, вопросы сертификации происхождения товаров и индустриального сертификата.



Подготовил Константин Маскаев