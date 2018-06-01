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Председателем комитета казначейства Министерства финансов РК назначен Азамат Ахметов. В разные годы господин Ахметов работал в Государственном следственном комитете Республики Казахстан, Комитете национальной безопасности, таможенных органах Карагандинской области, сфере транспортного контроля.
В 2014 году возглавил департамент государственных доходов по Карагандинской области комитета государственных доходов Министерства финансов. В 2017 году его назначили заместителем председателя комитета казначейства Министерства финансов РК.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 2710 раз Просмотров: 2710 опубликовал: Ruslan 8 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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