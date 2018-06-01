Константин Маскаев

Посольство Китая в Казахстане пригласило журналистов отечественных изданий и представителей экономической науки в поездку по регионам Казахстана - посетить ряд предприятий, построенных или реконструируемых с использованием китайских капиталов. Поездка состоялась в конце ноября - начале декабря. Собравшись в столице, журналисты отправились на север республики и побывали в двух областях - Северо-Казахстанской и Костанайской. Затем пресс-тур продолжился на западе - в Атырау и Актау, на день заглянул в Алматы и завершился на юге страны, в Шымкенте. Заводы, о которых пойдет речь в наших будущих публикациях, и входят в число тех предприятий, которые Китай намерен разместить на территории Казахстана



Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй рассказал о реализации инициативы по переносу 51 предприятия в Казахстан.

На заре 80-х годов XX века Китаю подобным образом удалось “подтянуть” экономику северо-востока страны и заложить там основу для возникновения нового экономического пояса. Подобные тенденции можно обнаружить и в стремлении юго-восточного соседа вложить средства в экономику Казахстана. Тесно китайской экономике в своих границах? Или в Казахстане рабочая сила еще дешевле (!), чем в Поднебесной? Не важно. Для Казахстана в этом процессе важнее выставить свой тейк-профит, чтобы не пропустить момент, когда экономическая помощь перерастет в эксплуатацию.

Идею создания на территории Казахстана производственных мощностей на средства китайских инвесторов озвучили в декабре 2014 года в ходе встречи премьер-министра и главы госсовета КНР Ли Кэцяна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тогда это стремление объяснили достаточно просто: Китай обладает технологиями и возможностями и хочет инвестировать средства в совместные проекты на территории Казахстана.

Всего речь идет о реализации 51 проекта на общую сумму 27 миллиардов долларов. Среди приоритетных проектов - предприятия по переработке нефти, нефтехимические заводы, предприятия по производству битума, стекла, цемента, линии по сборке автомобилей. Причем часть предприятий уже есть. Китайские капиталы и идеи помогут модернизировать предприятия и поднять их на новый технологический уровень. Часть предприятий предстоит построить.

Одним из наиболее свежих примеров - по графику посещений в рамках пресс-тура - и ярких по актуальности и значимости можно назвать проект модернизации Шымкентского НПЗ, реализуемого совместно с китайскими партнерами.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с проектной производительной мощностью 6 миллионов тонн продукции в год является одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане. Это и самое молодое предприятие по выпуску топлива, построен в 1975 году. С 1985 года производит бензин, керосин, авиационное и дизельное виды топлива, вакуумный газойль и мазут для котельных.

Акционеры Шымкентского НПЗ - нацкомпания “КазМунайГаз” и китайская CNPC - имеют по 49,72 процента акций предприятия, мелким акционерам принадлежит остальная часть акций.

Пропорциональная доля этого завода на рынке Казахстана составляет 39 процентов бензина, 34 процента дизтоплива, 57 процентов авиатоплива и 28 процентов топочного мазута.

Заводу 32 года. Как говорит руководство предприятия, продолжительная и интенсивная эксплуатация привела к износу оборудования, что сказалось в том числе и на качестве продукции. Кроме того, необходимость технического перевооружения предприятия продиктована современными требованиями к стандартам моторного топлива. Поэтому целью модернизации завода является в первую очередь повышение стандарта качества продуктов до Евро-4 и Евро-5. Во вторую - повышение глубины переработки нефти, которая позволит повысить выработку светлых нефтепродуктов до 80 процентов и выше (сегодня она не превышает 60 процентов). Наконец, вместе с модернизацией завод сможет вернуться к проектной производственной мощности и вновь сможет перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти в год.

Не углубляясь в технические тонкости и терминологию, можно сказать, что в будущем НПЗ сможет выпускать гидроочищенные бензины, керосин и дизельное топливо, попутно получать сжиженные углеводородные газы, которые могут быть использованы как для нужд завода, так и для населения. Вместе с модернизацией завод увеличит степень очистки неизбежных стоков и в целом снизит экологическую нагрузку на окружающую среду.

Общая сумма инвестиций проекта “Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ” составляет около 1 миллиарда 929,9 миллиона долларов США. Генеральным подрядчиком выступила китайская компания СРЕСС, дочерняя по отношению к CNPC.

Первый этап модернизации можно считать завершенным. Установки в рамках проекта ввели в эксплуатацию 30 июня 2017 года. Полученные на них бензин и дизельное топливо соответствуют стандартам К4 и К5.

Второй этап сейчас реализован на 83 процента. Его планируют завершить в первом полугодии 2018 года. После чего завод приступит к приему сырья и выработке кондиционной продукции. Ввод завода в эксплуатацию по итогам модернизации намечен на сентябрь 2018 года.

Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ называют ключевым в рамках сотрудничества Казахстана и Китайской Народной Республики в сфере энергетического сотрудничества. К нему приковано повышенное внимание как со стороны руководства стран-партнеров, так и со стороны Министерства энергетики, нацкомпании “КазМунайГаз”, CNPC, местных органов власти, Посольства КНР в Казахстане. Более того, этот проект включен в список проектов Госпрограммы индустриально-инновационного развития и Карты индустриализации Казахстана на 2015-2019 годы.

Проект обладает важным политическим, социальным, экономическим значением. Уже вскоре казахстанцы получат отечественный бензин и дизельное топливо повышенного качества, соответствующего стандартам Евро-4 и Евро-5 (К4 и К5 - в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза). По завершении модернизации завод сможет каждый год производить на 1,1 миллиона тонн больше бензина и на 0,4 миллиона тонн больше дизтоплива, чем прежде.

Вывод завода на проектную мощность позволит снизить зависимость Казахстана от импорта.

На период модернизации возникла необходимость в создании трех тысяч рабочих мест. Казахстанские строители не только получили работу, но и освоили новые технологии в строительстве и монтаже сложных конструкций.