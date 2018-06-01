Ольга Шишанова

С начала учебного года в республике стартовал проект “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”, благодаря которому по государственному образовательному заказу в учебные заведения ТиПО приняли более 100 тысяч человек



Сегодня в Казахстане функционируют 817 колледжей, из которых насчитывается 473 государственных и 344 частных учебных заведений. Именно на них планируется сделать упор по выпуску учащихся рабочих специальностей согласно программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, для чего с учетом предложений работодателей в классификатор профессий ТиПО включили 28 новых специализаций и 130 квалификаций. Сроки обучения по каждому из них индивидуальны - от одного месяца до трех лет, в зависимости от выбранной специальности.

Кроме того, участникам программы, проходящим обучение в рамках первого направления, предусмотрена материальная помощь, а именно: горячее питание, стипендия более 16 тысяч тенге, также выделяются деньги на проезд в размере более девяти тысяч тенге.

Однако понятно, что сегодня престиж рабочих специальностей пока не так высок, как ранее и как этого хотелось бы сейчас. Поэтому для того, чтобы программа заработала, особенно на первых порах, в первую очередь таким обучением планируют охватить выразивших желание получить рабочую специальность выпускников 9-11-х классов, учащихся из малообеспеченных семей, а также безработных и самозанятую молодежь. Собственно, в итоге так и получилось - в новом учебном году из принятых в колледжи студентов около 60 процентов оказались из числа социально уязвимых слоев населения.

В дальнейшем с целью повышения статуса рабочих профессий и ТиПО, в рамках программы “Модернизации 3.0”, предусмотрены уже повсеместные меры по внедрению механизма раннего профессионального ориентирования учащихся школ, как в советское время. Кстати, на внедрение самого проекта по бесплатному профессионально-техническому образованию из республиканского бюджета в 2017 году предусмотрено выделение 4,4 миллиарда тенге, в 2018 году - 17,2 миллиарда и в 2019-м - 19,2 миллиарда тенге. Плюс поддержку должны оказать местные бюджеты.

Но ввиду того, что проект пока находится в пилотном режиме, есть проблемные вопросы, которые требуют тем не менее своего безотлагательного решения, особенно внимания местных исполнительных органов.

Во-первых, это устаревшая материально-техническая база и, как следствие - нехватка современного учебного оборудования, что является одной из главных причин недостаточного уровня качества подготовки кадров в системе ТиПО. И на сегодняшний день пока, к сожалению, из необходимых 70 процентов всех учебных заведений ТиПО современным оборудованием оснащено меньше половины - 41,2 процента.

Во-вторых - и эта причина не менее важна, чем первая, - это практическое отсутствие при учебных заведениях ТиПО общежитий для сельской молодежи. Так, согласно статданным, сейчас почти 15 тысяч человек нуждаются в местах в общежитии и почти шесть тысяч вынуждены арендовать квартиры.

Наконец, третья причина - недостаточное количество колледжей, которые бы внедряли дуальное обучение. И это несмотря на то, что предприятия постоянно делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, а работодатели принимают участие в составлении учебной программы для того, чтобы студенты проходили практику на предприятии без отрыва от учебы, важнейший компонент которой - наличие на производстве подготовленных кадров, выступающих в качестве наставников. Однако из вышеупомянутых 817 колледжей ТиПО дуальное обучение внедрено только в 421 заведении.



Астана