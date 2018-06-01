Алла Иванилова

Сегодняшние ученики, как и школы, отличаются от тех, что были десять лет назад. Ускоренное развитие диктует новые требования и необходимость в профессионалах с высоким уровнем технических, управленческих и лидерских компетенций. Для “взращивания” таких кадров в свое время открыли Назарбаев Интеллектуальные школы



Наступает четвертая промышленная революция, которая полностью меняет картину мира. Конкуренция и стремительное развитие отраслей - отмирание старых и появление новых - требуют готовности адаптироваться к современным производственным технологиям. Чтобы сегодня оставаться конкурентоспособным на рынке труда, необходимо постоянно приобретать новые навыки. Понимая и предвидя это, в Казахстане в 2008 году по инициативе главы государства запустили проект по созданию 20 Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ). И если в 2009 году функционировали всего три - в Астане, Кокшетау и Семее - с охватом 1786 человек, то в 2016-м - уже 21 во всех регионах страны, где более 14 тысяч учеников и свыше двух тысяч учителей. Сегодня в структуру автономной организации образования “Назарбаев Интеллектуальные школы” входят сами школы, международная школа Астаны, Центр образовательных программ, Центр педагогического мастерства, Центр педагогических измерений, Образовательный ресурсный центр. Одно из основных направлений деятельности Назарбаев Интеллектуальных школ - трансляция опыта в систему образования страны. За прошедшие годы НИШ стали экспериментальной площадкой, благодаря которой осуществляются разработка, мониторинг, исследование, анализ, апробация, внедрение и реализация современных моделей образовательных программ. Это признанный международный опыт. Модернизация в сфере образования редко осуществляется одновременно на всем образовательном пространстве страны. Во многих странах мира применяется подход “экспериментальной площадки” или “передовой школы”. В частности, в Англии, Сингапуре, Китае функционируют передовые школы, которые служат научной базой для внедрения инноваций. Такой платформой в Казахстане стали Интеллектуальные школы.

Так чем же эти учебные заведения отличаются от обычных общеобразовательных? В этих школах реализованы три направления образования: физико-математическое, химико-биологическое, а также программа обучения The International Baccalaureate в НИШ в Астане. Особенностью NIS-program является ее ориентированность на привитие ценностей, основ общенациональной идеи “Мќѓгілік Ел” через процесс воспитания и обучения. В основе учебного процесса - база для самостоятельного освоения новых знаний, умений, навыков, видов и способов деятельности. Ученик без принуждения, с помощью определенных заданий включается в учебный процесс. Ведь это самое главное - чтобы дети не зубрили, а понимали и умели применять знания. В обучение положен известный принцип “спиральности” - преемственность содержания образования, когда каждая цель обучения и каждая тема рассматриваются с постепенным углублением, усложнением и наращиванием объема знаний и навыков. Таким образом, ожидаемые результаты классифицированы и систематизированы по таксономии Блума: “знает”, “понимает”, “применяет”, “анализирует”, “синтезирует”, “оценивает”.

Образование в Назарбаев Интеллектуальных школах престижное - ведь подобная учеба в Европе стоит около 30 тысяч евро в год. У казахстанских детей есть возможность учиться в НИШ бесплатно, и после диплом позволит без дополнительных экзаменов поступать в лучшие вузы мира. Учащимся, поступившим в Назарбаев Интеллектуальную школу по конкурсному отбору, предоставляется грант Первого Президента, финансирование которого осуществляется из республиканского бюджета. Сообщается, что размер гранта утверждается в соответствии с постановлением правительства. В 2016 году размер гранта составлял 1 803 500 тенге. Но чтобы попасть в такую школу, необходимо пройти жесткий отбор, который включает два тестирования: по предметному тесту и по тесту способностей. Предметный тест проводится по математике, казахскому, русскому и английскому языкам. Задания ориентированы на оценку знаний и умение их применять, функциональной грамотности учащихся. В вопросах по математике используются различные жизненные ситуации, диаграммы, графики, рисунки. Внедрено также, как и в Назарбаев Университете, обучение на платной основе. Стоимость обучения за один учебный год составляет около двух миллионов тенге без учета проживания в общежитии и около трех миллионов тенге с местом в общежитии.

При формировании содержания образования в НИШ использован подход - от частного к общему. То есть от предметного понятийного аппарата к общенаучным категориям. Дети учатся интегрировать и применять знания из разных предметов для решения конкретной технологической задачи, оперировать единым языком терминов и понятий, формируется понимание отраслей наук как определенной взаимосвязанной структуры, не являющейся бессвязным набором понятий, законов и закономерностей. Функциональная грамотность, о которой так много говорится в последнее время, у учащихся Интеллектуальных школ обеспечивается через развитие навыков поиска, обработки и анализа информации, проведения экспериментальной работы для решения повседневных задач и проблемных ситуаций. При этом в школах не отходят от задачи развития навыков чтения, письма, математической грамотности, формирования базовых знаний по предметным областям, кроме того, развиваются широкие навыки, включая когнитивные и метакогнитивные, социальные и эмоциональные, физические и практические. В обучении естественно-научным предметам широко применяются исследовательский подход и проектный метод обучения, где дети учатся самостоятельно определять проблему, формулировать гипотезу, планировать и проводить эксперимент, анализировать полученные данные и формулировать вывод. Учебные программы по предметам естественно-математического цикла имеют высокий уровень сопоставимости с международными признанными программами A-level, IB, Singapore Higher 1-2, AP и с содержанием международных экзаменов SAT, SET.

В Интеллектуальных школах основные курсы в обязательном порядке дополняются элективными и внеурочными мероприятиями. Популярностью пользуются клуб TEDx, в основе которого формат “идеи, достойные распространения”, клуб Wikipedia, направленный на расширение казахоязычного контента одноименной онлайн-энциклопедии, Reading time - для расширения читательского интереса и многие другие проекты поддерживают развитие языковых компетенций.

В старшей школе ученики сами формируют свой учебный процесс, выбирая определенные учебные предметы для углубленного и стандартного изучения. При этом обучение в НИШ идет на трех языках - казахском, русском и английском. В учебных программах наряду с изучением языковых предметов предусмотрены преподавание неязыковых дисциплин и организация внеклассной деятельности на трех языках.

По другому принципу в Назарбаев Интеллектуальных школах устроена система оценивания, которая идет в комплексе - от конкурсного отбора до окончания учебы. Ее особенностью является возможность выявления способностей к изучению естественно-математических наук, эффективному освоению образовательной программы, решению нестандартных задач в профильных областях (математика, физика, химия, биология, медицина, инженерия, архитектура, компьютерная графика и т.д.), развитию навыков широкого спектра. Также разработана и внедрена система мониторинга учебных достижений учащихся, что позволяет сформировать индивидуальный подход к каждому ученику.

По итогам обучения в основной и старшей школах учащиеся проходят итоговую аттестацию в соответствии с международными стандартами IGCSE, AS-level, A-level. Процедуры и инструменты оценивания итоговой аттестации разработаны совместно с Международным экзаменационным советом Кембриджа и нацелены на проверку математической, естественно-научной, межкультурной, глобальной, цифровой грамотности и грамотности чтения через выполнение учащимися исследовательских и курсовых проектов, заданий различного уровня сложности, лабораторных и практических работ, эссе.

Автономная организация образования “Назарбаев Интеллектуальные школы” сотрудничает с такими ведущими образовательными мировыми институтами, как Назарбаев Университет, Университет Кембриджа (Великобритания), Совет международных школ (Нидерланды), Центр талантливой молодежи Университета Джона Хопкинса (США), Институт педагогических измерений (Нидерланды), Университет Пенсильвании (США) и другими признанными организациями образования и науки.

Интеллектуальные школы доказали свою эффективность, успешно пройдя международную аккредитацию CIS - Совета международных школ, который создан для продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования. Уже пять НИШ присоединились к мировому сообществу аккредитованных школ. Планируется, что в 2017-2018 учебном году еще восемь школ пройдут международную аккредитацию, а в 2019 году завершится этот процесс.

Помимо этого Назарбаев Интеллектуальные школы являются участниками рабочих групп ЮНЕСКО и ОЭСР по содержанию образования. В этом году НИШ назначили национальным координатором Казахстана по проекту ОЭСР “Образование-2030”. Педагоги и ученики приняли участие в заседании рабочей группы ОЭСР в рамках проекта “Образование-2030. Будущее образования и навыков”, которое прошло в Лиссабоне. Выступления старшеклассников Назарбаев Интеллектуальной школы в национальном семинаре “Будущее, которое мы хотим: куррикулум и ценности” португальские СМИ назвали фантастическим успехом.

С 1 сентября 2016 года начато широкомасштабное внедрение обновленного содержания образования в первых классах всех школ страны. Назарбаев Интеллектуальные школы определены методическими центрами по обновлению содержания образования и повышению квалификации учителей в стране. Параллельно с разработкой стандарта и учебных программ в стране организована опережающая, с 2011 года, подготовка учителей. Программы курсов повышения квалификации разработаны в Интеллектуальных школах. Организована широкомасштабная работа по методической поддержке учителя. Для этих целей создан системно-методический комплекс на онлайн-платформе www.smk.edu.kz, где в бесплатном доступе размещено более 22 тысяч учебных материалов. В общей сложности с 2012 по 2017 год прошли обучение более 230 тысяч человек. Также идет апробация обновленного содержания на базе 30 пилотных и 16 контрольных школ республики, причем различных типов - лицеи, гимназии, средние и малокомплектные. Основная цель обучения по обновленным программам - сокращение разрыва между сельскими и городскими школами, а также различными типами школ.

Внедрение в Казахстане обновленного содержания образования к 2019 году и повышение квалификации учителей - это задачи, на решение которых ориентирована вся деятельность Назарбаев Интеллектуальных школ в рамках трансляции накопленного опыта.



Астана