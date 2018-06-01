В Местных органах военного управления Алматы стартовала неделя боевой готовности. В частях и подразделениях Вооруженных Сил по всей стране проходят мероприятия по боевой готовности. С 4 по 9 декабря 2017 года в Вооруженных Силах Республики Казахстан пройдут тактико-строевые занятия по вопросам боевой готовности войск. Цели этих занятий – проверка системы оповещения ВС РК, повышение слаженности органов управления (штабов) при управлении войсками в ходе приведения в высшие степени боевой готовности и выполнения задач по предназначению, проверка системы оповещения Вооруженных Сил, поддержание взаимодействия воинских частей с комплектующими местными органами военного управления, другими войсками и воинскими формированиями. Основные усилия подготовки войск в 2018 году будут сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности органов управления и войск на уровне, обеспечивающем военную безопасность государства. Основной деятельностью местных органов военного управления является комплектование Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан призывными и мобилизационными ресурсами. Мобилизация - комплекс общегосударственных мероприятий, связанных с переводом государственных органов, организаций, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, населения, территории и экономики Республики Казахстан на режим военного положения (общая мобилизация) или какой-либо их части (частичная мобилизация. Мобилизационная подготовка - комплекс мероприятий, проводимых в мирное время и направленных на устойчивое управление государством в военное время, организованный перевод экономики страны на обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов и населения Республики Казахстан, вооруженную защиту и оборону страны, обеспечение функционирования административно-территориальных единиц в период мобилизации, военного положения и в военное время;Напомним, что 2018 учебный год в Вооруженных Силах Республики Казахстан пройдет под девизом: «Ұлы дала әскері – Мәңгілік ел тірегі!», где основные усилия подготовки войск будут сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности органов управления и войск на уровне, обеспечивающем военную безопасность государства