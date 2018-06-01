На должность генерального прокурора Республики Казахстан назначили Кайрата Кожамжарова. Родился он 24 марта 1965 года. Трудовой путь начал со службы в органах прокуратуры. В 2012-2013 годы был акимом Акмолинской области. После занимал пост секретаря Совета безопасности РК. В 2016 году его назначили председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Конституционный совет РК возглавил Кайрат Мами. Родился он 9 мая 1954 года. В 1981 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. Является судьей высшего квалификационного класса. С 1990 по 1993 год занимал должность судьи Верховного суда Республики Казахстан. После был председателем Алматинского городского суда, председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан, вице-министром юстиции РК, генеральным прокурором РК.

Жакипа Асанова назначили на должность председателя Верховного суда. Родился он 17 августа 1963 года. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности “Правоведение”. С 1997 по 2001 год был старшим помощником генерального прокурора Республики Казахстан - заместителем начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, начальником этого управления, начальником департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С 2007 по 2012 год - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан IV и V созывов по партийному списку НДП “Нур Отан”, был членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан. С 2016 по 2017 год - генеральный прокурор Казахстана.

Алика Шпекбаева назначили на должность председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. В разные годы работал начальником Каскеленского поселкового отдела милиции, начальником УВД Алматинской области, вице-министром внутренних дел Республики Казахстан, заместителем председателя Национального бюро по противодействию коррупции.

Курманбек Жумагали возглавил управление внутренней политики Мангистауской области. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления.



Подготовила Мария Коленко