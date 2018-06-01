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Оптимизация детства События

Алла Иванилова
Успешный и конкурентоспособный профессионал начинается в сегодняшних реалиях не со школьной скамьи, а с детского сада. Поэтому задача чиновников - к 2020 году достичь стопроцентного охвата детей дошкольным образованием

Охватить необъятное
Нехватка мест в детских садах - одна из самых актуальных проблем для Казахстана, которая порождает побочные явления начиная от низкого уровня социализации детей до снижения экономической активности наиболее трудоспособной части населения. А ведь до обретения независимости Казахстан обладал самой лучшей в Центральной Азии системой дошкольного образования, которая охватывала 70 процентов детей до семи лет. Одна из причин, которая привела к безнадежному дефициту, - приватизация в 1990-х годах. В 1991 году в республике существовало 8743 детских сада, более половины (4868) которых приватизировали в период “оптимизации”, часть зданий была заброшенной, претерпела разрушение. В целом до 2000 года количество детских садов в республике уменьшилось до 1144. На 2009 год детскими дошкольными учреждениями охватили только 36,5 процента детей, а в очереди ожидали своего места 240 тысяч малышей, и только после этого сады начали возвращать в госсобственность. В целом за три года, после принятых чиновниками мер и реализации проекта “Вернем здания детям”, ситуация изменилась. Так, в 2012 году охват дошкольными учреждениями уже составлял 65,4 процента. Более 230 тысяч детей смогли пойти в детские сады. Успешная реализация программы “Балапан” на 2010 - 2014 годы способствовала росту числа дошкольных организаций. В 2015 году охват детей от трех до шести лет дошкольным воспитанием и обучением составил 81,6 процента. Сегодня функционируют более девяти тысяч дошкольных организаций, свыше 807 тысяч детей от трех до шести лет посещают детсады или мини-центры.
Но этого недостаточно. Принимаемые чиновниками меры не поспевают за темпами рождаемости. По прогнозам экспертов, высокий уровень рождаемости сохранится до 2017 года. Следующий пик ожидается в 2024 году, когда придет новое поколение репродуктивных, здоровых детей, рожденных в годы независимости.
Значимость дошкольного периода развития ребенка как основы для успешной подготовки к дальнейшей образовательной деятельности ежегодно возрастает. В системах образования для 40 стран мира уровень дошкольного образования является обязательным. В 2014 году ПРООН дополнил субфактор “Образование” индекса человеческого развития коэффициентом “Валовый охват дошкольным образованием”, что свидетельствует о политической значимости дошкольного образования. Однако из всех периодов дошкольного развития детей наименьшее внимание уделено детям до трех лет, значительно ниже среднего показателя стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по республике - 16 процентов, ОЭСР - 32 процента. При этом именно в этом возрасте закладываются основы для познавательного и интеллектуального развития, приобретения социальных и коммуникативных навыков.
В соответствии с Государственной программой развития образования и науки на 2016 - 2019 годы ставится задача охвата детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением по обновленному содержанию, в 2017 году - 87,5 процента, а к 2020 году - 100 процентов.


ГЧП в помощь
Построить нужное число детских садов за бюджетные деньги - утопия, поэтому власти намерены привлечь к этому делу бизнесменов. К тому же ЮНЕСКО рекомендует странам развивать государственно-частное партнерство (ГЧП), при этом государственное финансирование направлять в малонаселенные и отделенные пункты. За последние три года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, а частный сектор открыл их более 1300 на 100 тысяч мест. Больше всего частных садов открыто в Южно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях. К 2020 году создадут еще 186,3 тысячи новых мест (в 2017 году - 41,9 тысячи, 2018 году - 44,6 тысячи, 2019 году - 52,4 тысячи). Эти места обеспечат за счет расширения сети дошкольных организаций с полным днем работы путем постепенной трансформации мини-центров с кратковременным днем работы в полный за счет средств местного бюджета и механизмов ГЧП. В рамках госпрограммы “Балапан”, которая интегрирована в Государственную программу развития образования и науки на 2016-2019 годы, одним из эффективных путей решения проблем дефицита дошкольных организаций являлось размещение государственного образовательного заказа в частных детских садах, где оплату родители делят с государством. При этом размер родительской платы и госзаказа устанавливается постановлением акимата. Только в 2013-2015 годы государственный образовательный заказ разместили в 655 частных детских садах.
Однако сегодня главным препятствием являлось не столько отсутствие средств, сколько строго регламентированные санитарные нормы. По этой причине бизнес не хотел занимать эту нишу. Еще с советских времен существует типовое правило - здания детских садов строить не выше двух этажей. Однако эту установку парламентарии предлагали пересмотреть, увеличив, таким образом, количество мест с сегодняшних 320 до 500. В этом году пересмотрели санитарные правила. Сократили многие пункты - из 235 осталось 150 (на 39 процентов). В итоге разработана отдельная глава по требованиям к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций, размещаемых в приспособленных помещениях, в частных домовладениях, на первых этажах многоквартирных домов, во встроенно-пристроенных зданиях жилых комплексов. Введена новая глава - малые дошкольные организации, то есть это мини-центры до трех групп. В таких мини-центрах, которые могут дислоцироваться на вторых этажах, если внизу нет жилых помещений, допускается совмещение игровых и спальных комнат, наличие одной раздевалки в дошкольных организациях до трех групп. Разрешена централизованная столовая и сокращены площади под туалеты. В целях эффективного использования площади групповых комнат и спален исключены требования к размещению мебели, расстоянию между ней в зависимости от возраста детей, видов детской деятельности. Также исключены требования по наполняемости дошкольных организаций согласно проектной мощности. При этом с учетом высокой плотности застройки в густонаселенных пунктах уменьшены площади помещений групповых комнат дошкольных организаций в зависимости от возраста детей с 2,5 квадратного метра на одного ребенка в игровой комнате, при этом два квадратных метра в спальне предусмотрены для всех возрастов. В два раза уменьшена площадь теневых навесов на игровых площадках - с 40 до 20 квадратных метров. Медицинский блок и палаты изолятора предусматриваются во всех видах дошкольных организаций, где более трех групп. В дошкольных организациях, режим работы которых составляет менее четырех часов, теперь допускается отсутствие пищеблока. Каждая дошкольная организация самостоятельно составляет режим работы в зависимости от региональных, климатических особенностей, продолжительности пребывания ребенка, возрастных групп в детском саду, который согласовывается с родителями и утверждается руководителем. Внесены изменения в нормы питания по увеличению количества мясных продуктов, овощей и фруктов для сбалансированного и рационального питания. Требования, которые обеспечивают эпидемиологический режим, сохранены.
В перспективе планируется разработать новые типовые проекты по строительству и эксплуатации дошкольных организаций, расположенных на первых этажах жилых комплексов, в том числе за счет ГЧП.
Также Министерство образования и науки предлагает предоставлять предпринимателям, которые вложились в открытие детсадов, госзаказ не на один год, как это установлено бюджетным законодательством, а на более долгосрочный период. Это позволит увеличить объем частных инвестиций и даст бизнесменам гарантию стабильного дохода.
При этом лоббируется еще один немаловажный вопрос - лицензирование деятельности дошкольных организаций. Здесь идет речь в первую очередь о “нелегальных” детских садах на дому. В свое время эта деятельность лицензировалась, но в целях снижения нагрузки на малый бизнес ее временно отменили. Сейчас, учитывая, что главными фигурантами здесь выступают дети, чиновники призывают депутатов вернуться к лицензированию. В этом случае все няни на дому и прочие “неучтенные” должны работать официально.

С детсадовского
стульчика...
Развитие сети дошкольных организаций способствовало росту численности педагогических кадров. Однако качество услуг все еще остается на низком уровне. В значительной степени это результат непрестижного социального статуса профессии воспитателя. Ежемесячная заработная плата воспитателя (в среднем составляет 62,4 тысячи тенге) значительно ниже средней зарплаты по стране. В сравнении со странами ОЭСР несопоставимо разнятся показатели наполняемости групп в дошкольных организациях. В Казахстане в среднем на одного педагога приходится 30-35, в странах ОЭСР - 14 детей. Не выработаны единые подходы к проведению мониторинга достижений детей дошкольных организаций.
В рамках Государственной программы развития образования и науки на 2016 - 2019 годы уже принят ряд мер по улучшению ситуации в дошкольном образовании. Так, с 1 сентября 2016 года во всех детских садах внедрили обновленную типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения. Планируется, что к 2020 году доля педагогов, имеющих специализированное высшее, техническое и профессиональное образование, составит до 50 процентов. Для достижения этого показателя ежегодно станут увеличивать государственный образовательный заказ на подготовку педагогических кадров в вузах и колледжах по специальности “Дошкольное воспитание и обучение” (в 2015 году в колледжах выделили 1805 грантов, в вузах - 295; в 2019 году в колледжах - до 2200, в вузах - до 350 грантов). Также с 2019 года планируется переход на независимую сертификацию педагогических кадров для системы дошкольного образования. Ежегодно около 7000 педагогов дошкольного воспитания и обучения станут проходить курсы повышения квалификации за счет средств бюджета. Кроме того, воспитатели станут повышать квалификацию за счет внебюджетных средств. Обновят образовательные программы курсов повышения квалификации в области менеджмента, по которым ежегодно станут проходить обучение 20 процентов руководителей дошкольных организаций.
С 2016 года внедряют обновленный государственный образовательный стандарт дошкольного воспитания и обучения, разработанный с учетом раннего развития детей от одного до трех лет, общеобразовательную типовую программу и образовательную программу предшкольной подготовки. Апробацию программ, ориентированных на творческое и познавательное развитие ребенка, начали на базе 77 детских садов и 30 пилотных школ страны. С 2017 года во всех детсадах поэтапно внедряют элементы программы полиязычного образования с изучением казахского, русского и английского языков. Также разработали и внедрили систему индикаторов по отслеживанию развития умений и навыков у детей в дошкольных организациях. Диагностику станут проводить в начале, середине и конце учебного года (стартовый контроль, промежуточный и итоговый), результаты заполняются в “листах наблюдений”. На основании полученных данных заполняется индивидуальная карта развития ребенка.
С этого года за счет внебюджетных средств начались апробация и внедрение механизма дистанционного обучения родителей по уходу за детьми дошкольного возраста и их развитию (ежегодно не менее двух тысяч родителей детей 1-6 лет, не посещающих дошкольные организации в каждом регионе) через портал “Отбасы.kz”.
Ежегодно 20 процентов дошкольных организаций образования будут проходить процедуру государственной аттестации в целях контроля соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям государственного общеобязательного стандарта.
С детского сада детей станут приучать правильно питаться посредством пропаганды сбалансированного здорового питания и обеспечения потребления ими натуральных и свежих продуктов.
Чтобы навести порядок с очередностью в детские сады и исключить коррупционную составляющую, Министерство образования и науки намерено объединить все городские, областные очереди в одну республиканскую и автоматизировать процесс выдачи направлений в детский сад на уровне электронного правительства. Также планируется деньги программы “Балапан” (оплату за детский сад) закрепить за родителями, которые выберут лучшие организации, куда и уйдет госзаказ. Частный или государственный детсад - станет неважно.

Астана

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Просмотрено: 3159 раз Просмотров: 3159 опубликовал: Ruslan 12 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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